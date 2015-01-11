Врач назвал одну из причин повторного заражения COVID-19

Врач-иммунолог Илья Кукин назвал фактор, который может привести к повторному заболеванию COVID-19 или к тяжелым состоянием у уже переболевших, – это интенсивные спортивные нагрузки.

По словам медика, одна из главных ошибок многих любителей спорта, перенесших COVID-19, заключается в том, что после выздоровления они пытаются вернуться к доболезненным показателям и перегружают свой организм.

«Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок, – отметил Кукин.

По словам медика, во время болезни здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, поэтому при интенсивных физических нагрузках организму не хватит имеющихся запасов. Вернуться к полноценным тренировкам в спортивном зале или в домашних условиях можно только после того, как организм полностью восстановится.

«Мы должны “откатить” организм к восстановлению, чтобы он обратно в штатном режиме набрал тот потенциал, который у него был. Для этого понадобится около месяца. Такой максимальный срок нужен, чтобы исключить все риски рецидива. И постепенно, начиная с маленьких шагов, в течение последующего месяца вы сможете обратно вернуться к результатам, которые у вас были до болезни», – подчеркнул Кукин.

Перед тем как начинать физические упражнения, доктор порекомендовал проконсультироваться с врачами.

https://dostup1.ru/medicine/Vrach-nazval-odnu-iz-prichin-povtornogo-zarazheniya-COVID-19_133671.html