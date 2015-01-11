2021-01-27YEKT06:00:00 | Губерния Моногорода Челябинской области привели в пример в части благоустройства Источник: Пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области









Проекты из Магнитогорска и Златоуста вошли в сборник лучших практик благоустройства и создания мест притяжения для жителей, который сформировал Фонд развития моногородов. В сборник вошли парк «Молодежный» и бульвар Карла Маркса. Оба проекта будут презентованы в рамках сборника всем российским моногородам для тиражирования практики, сообщает пресс-служба фонда.Так, у Златоуста отмечена практика по благоустройству парка «Молодежный». Сегодня он пользуется большой популярностью среди жителей и гостей не только благодаря уникальному ландшафту. Большую роль в популярности территории сыграло грамотное зонирование и привлечение на территорию парка бизнеса. В парке представлено несколько зон: историко-культурная, детская, площадка для фестивалей, а также зоны активного отдыха и спорта. Стоит отметить, что особую любовь парк заслужил у любителей экстрима: в парке бизнес предлагает картинг, веревочную трассу и ZipLine.Бульвар Карла Маркса в Магнитогорске радует современными арт-объектами в виде слов «ЛЮБИ», «ТВОРИ», «ЖИВИ», «МЕЧТАЙ». Современный стиль бульвара также дополняет скамейки-подиумы с USB-портами для зарядки смартфонов и других устройств, параметрические скамейки, качели, скамьи-арки, также на территории имеется бесплатный Wi-Fi. Для активного отдыха на бульваре имеются велодорожки.Свод лучших практик сформирован Фондом развития моногородов с целью выявления интересных, эффективных и нестандартных решений по созданию мест притяжения для жителей и туристов, а также их тиражирования в других российских моногородах. Сборник подготовлен на основе проведенного среди глав моногородов онлайн-опроса в рамках проекта Фонда развития моногородов «Место притяжения». Источник: Пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры Челябинской областиПроекты из Магнитогорска и Златоуста вошли в сборник лучших практик благоустройства и создания мест притяжения для жителей, который сформировал Фонд развития моногородов. В сборник вошли парк «Молодежный» и бульвар Карла Маркса. Оба проекта будут презентованы в рамках сборника всем российским моногородам для тиражирования практики, сообщает пресс-служба фонда.Так, у Златоуста отмечена практика по благоустройству парка «Молодежный». Сегодня он пользуется большой популярностью среди жителей и гостей не только благодаря уникальному ландшафту. Большую роль в популярности территории сыграло грамотное зонирование и привлечение на территорию парка бизнеса. В парке представлено несколько зон: историко-культурная, детская, площадка для фестивалей, а также зоны активного отдыха и спорта. Стоит отметить, что особую любовь парк заслужил у любителей экстрима: в парке бизнес предлагает картинг, веревочную трассу и ZipLine.Бульвар Карла Маркса в Магнитогорске радует современными арт-объектами в виде слов «ЛЮБИ», «ТВОРИ», «ЖИВИ», «МЕЧТАЙ». Современный стиль бульвара также дополняет скамейки-подиумы с USB-портами для зарядки смартфонов и других устройств, параметрические скамейки, качели, скамьи-арки, также на территории имеется бесплатный Wi-Fi. Для активного отдыха на бульваре имеются велодорожки.Свод лучших практик сформирован Фондом развития моногородов с целью выявления интересных, эффективных и нестандартных решений по созданию мест притяжения для жителей и туристов, а также их тиражирования в других российских моногородах. Сборник подготовлен на основе проведенного среди глав моногородов онлайн-опроса в рамках проекта Фонда развития моногородов «Место притяжения». AzAzA 2021-01-27YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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