Президентский грант поможет реализовать проект по осознанному родительству в Магнитогорске

Социальный проект «Осознанное родительство – путь к гармонии в семье» стартует с марта 2021 года в Магнитогорске. Инициатива благотворительного фонда «Металлург» (крупнейший благотворитель – ПАО «ММК») получила поддержку Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба ММК.Магнитогорский проект «Осознанное родительство – путь к гармонии в семье» стал одним из двух тысяч победителей десятого конкурса Фонда президентских грантов. На его реализацию выделен грант в размере 1 млн 400 тыс. рублей.Целью проекта, созданного специалистами центра «Материнство»,является укрепление института семьи и семейных отношений через медико-социальное и психолого-педагогическое сопровождение женщин. Его реализация планируется с 1 марта 2021 года на базе центра, а участницами станут женщины в период беременности с 12 недель и после рождения ребенка до шести месяцев.В рамках грантового проекта планируется проведение перинатальным психологом занятий по подготовке к родам, проведение «Школы отцовства», организация занятий семейного сотворчества, оздоровление в санатории-профилактории «Южный» и многое другое.Кроме того, для занятий лечебной гимнастикой и обеспечения совместного пребывания мамы и ребенка в центре «Материнство» запланировано приобретение спортивного инвентаря и всего необходимого для оборудования спортивной и детской площадок на прилегающей к центру территории.