В рамках работы по упрощению процедур ведения бизнеса оптимизируются процессы подключения к газо- и электросетям в Челябинской области

Источник: bfm74.ru









Привлечение инвестиций – одна из приоритетных задач правительства Челябинской области. Это неоднократно подчеркивал губернатор Алексей Текслер. В прошлом году инвестсовет утвердил дорожную карту по улучшению делового климата в регионе на 2020–2021 годы, и на сегодняшний день она выполнена почти на 100%. Существенной частью этой работы остается внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.По предварительным подсчетам, за 2020 год общий уровень внедрения показателей всех восьми целевых моделей в регионе (без учета оценки федеральной рабочей группы) составляет 97%. На 100% внедрены целевые модели по подключению к сетям газораспределения, электрическим сетям, системам тепло- и водоснабжения, по регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества, а также по контрольно-надзорной деятельности.«Мы с вами понимаем, что реализация целевых моделей, – это объемная и сложная работа. Ежегодно целевые значения увеличиваются, и необходим системный подход для их достижения. 100% исполнения большей части целевых моделей – это отличный результат работы, но мы должны заблаговременно отслеживать и новые сигналы от бизнеса, рассматривать предложения», – прокомментировал заместитель губернатора Егор Ковальчук. На очередном рабочем совещании представители органов исполнительной власти Челябинской области, деловых сообществ и ресурсоснабжающих организаций обсудили вопросы, возникающие у бизнеса в ходе подключения к сетям газораспределения и электросетям. Большинство описанных предпринимателями ситуаций необходимо рассматривать в индивидуальном порядке. При этом многие сошлись во мнении, что сложности зачастую связаны с непониманием процедур подключения и законодательства в этой сфере.С целью информирования и налаживания оперативного взаимодействия с бизнесом представители органов власти и ресурсоснабжающих организаций рассказали о переводе максимального количества услуг в электронный вид, о работе сервиса для клиентов «Личный кабинет» на сайтах газо- и энергосервисных компаний, предоставили телефоны своих горячих линий и призвали активнее пользоваться специализированным региональным интернет-порталом «Подключение 74» , где в том числе размещена вкладка «Часто возникающие проблемы при осуществлении технологического присоединения ».Направить обращение по вопросам техприсоединения можно через сайт интернет-приемной министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области .По итогам совещания решено продолжить системную работу по решению озвученных бизнесом вопросов путем создания рабочих групп.