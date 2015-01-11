Молодежь Южного Урала выберет «Ивент года»

Это первая премия, которая позволит определить, какое событие 2020 года в молодежной политике стало самым ярким. «Ивент года» пройдет в два этапа: на первом подписчики @molodezh74 предложат своих «кандидатов», далее пройдет отбор и голосование за лучший вариант. Старт премии – 28 января.Премия проводится, чтобы узнать мнение молодежи о событиях молодежной политики и делать мероприятия лучше, ярче и интереснее для целевой аудитории.По словам организаторов, на первом этапе и подписчики, и редакция #молодежь74 определятся со списком мероприятий. Общая задача – вспомнить до завтра обо всех форумах и проектах, которые достойны участия. Варианты можно предлагать в Instagram до 31 января.Второй этап состоится с 1 по 4 февраля. Это будет само голосование. Сколько будет претендентов в списке, покажет первый тур. Команда «Молодежи Южного Урала» предполагает, что отбор пройдут 5-7 ивентов: именно за них и будут неанонимно голосовать участники сообщества ВКонтакте.5 февраля команда организаторов подведет итоги премии. Победитель – тот самый «Ивент года» – получит «всеобщее признание, конечно, полные оваций комментарии и диплом». Результаты будут представлены в группе «Молодежь Южного Урала».Подробности можно узнать в сообществе ВКонтакте и аккаунте Instagram, а также на сайте молодежь74.рф.Организатором мероприятия выступает Молодежный ресурсный центр.