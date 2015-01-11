2021-01-28YEKT10:00:00 | Губерния В Златоусте благодаря нацпроекту преобразится Дворец культуры «Железнодорожник» Источник: пресс-служба администрации Златоуста









В Златоусте в рамках национального проекта «Культура» продолжается масштабная реконструкция ДК «Железнодорожник». Уже практически завершен первый этап работ: заменены все коммуникации, выполнена отделка внутренних помещений, отремонтирован фасад, сообщает пресс-служба городской администрации.Одно из старейших культурных учреждений города из-за отсутствия финансирования и возможности осуществить капремонт много лет не функционировало, все творческие коллективы были переведены в другое здание. В рамках национального проекта «Культура», а также благодаря поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и софинансированию из городского бюджета средства на обновление ДК «Железнодорожник» и укрепление его материально-технической базы были выделены.В этом году будет приобретено современное оборудование для концертного зрительного зала, в том числе световое и звуковое, одежда сцены, система видеопоказа. Также в здании произведут установку кондиционирования, а на прилегающей территории выполнят благоустройство.Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский побывал на объекте и оценил ход масштабных работ.«В декабре планируем открытие. Радует, что после стольких лет Дворец культуры получит вторую жизнь. Уверен, он будет очень востребован. Станет точкой притяжения для творческих ребят и взрослых жителей района железнодорожного вокзала, да и всего Златоуста», – прокомментировал Максим Пекарский. Источник: пресс-служба администрации ЗлатоустаВ Златоусте в рамках национального проекта «Культура» продолжается масштабная реконструкция ДК «Железнодорожник». Уже практически завершен первый этап работ: заменены все коммуникации, выполнена отделка внутренних помещений, отремонтирован фасад, сообщает пресс-служба городской администрации.Одно из старейших культурных учреждений города из-за отсутствия финансирования и возможности осуществить капремонт много лет не функционировало, все творческие коллективы были переведены в другое здание. В рамках национального проекта «Культура», а также благодаря поддержке губернатора Челябинской областии софинансированию из городского бюджета средства на обновление ДК «Железнодорожник» и укрепление его материально-технической базы были выделены.В этом году будет приобретено современное оборудование для концертного зрительного зала, в том числе световое и звуковое, одежда сцены, система видеопоказа. Также в здании произведут установку кондиционирования, а на прилегающей территории выполнят благоустройство.Глава Златоустовского городского округапобывал на объекте и оценил ход масштабных работ.«В декабре планируем открытие. Радует, что после стольких лет Дворец культуры получит вторую жизнь. Уверен, он будет очень востребован. Станет точкой притяжения для творческих ребят и взрослых жителей района железнодорожного вокзала, да и всего Златоуста», – прокомментировал Максим Пекарский. AzAzA 2021-01-28YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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