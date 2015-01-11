Будем помнить: в Озерске прошла акция «Блокадный хлеб»

Героическая оборона Ленинграда, бессмертный подвиг ленинградцев в блокадные дни, вошли в историю освобождения Отечества. Подвиг Ленинграда, в наше время, приобрел еще одну грань - духовную. Ленинградцы в своем абсолютном большинстве проявили величайшую духовную, нравственную силу, которая в конечном итоге позволила выдержать блокаду, выстоять и победить. Духовно-нравственное наследие города-героя, его жителей остается нашим самым дорогим достоянием. Для всех ныне живущих, и для всех последующих поколений блокада Ленинграда навсегда останется одной из самых героических страниц истории Великой Отечественной войны, она всегда будет олицетворением несокрушимой силы духа и воли к победе.
Ведущий Евгений Деденев рассказал ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами.
Ребята с интересом слушали историю, которую рассказал заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков о детях блокадного Ленинграда, живших в нашем городе, с которыми свела его судьба.
Большое впечатление на слушателей произвел рассказ о норме хлеба блокадников, о том, что значили в то время хлебные карточки. Присутствующие поразмышляли над фильмом «Кусочек хлеба на один день» о ценностях сегодня и во время войны.
-Мы всегда будем помнить подвиг защитников, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Вечная память героям, ценой собственной жизни приблизившим Победу!- выразили единодушное мнение участники акции.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа