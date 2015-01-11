Южноуральских школьников научат разработке игр на платформе Unity

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С 13 февраля по 1 апреля на базе «Точки Кипения-Челябинск» пройдет онлайн-курс по разработке игр на Unity. Спикером выступит чемпион национального чемпионата WORLDSKILLS, сообщает мининформ.Половина игр на всех платформах создано с помощью Unity. Среда разработки включает в себя удобный редактор, который позволяет работать с игровой сценой прямо во время запуска или тестирования игры. Предлагаемый онлайн-курс поможет профессионально ориентировать и мотивировать школьников к изучению информационных технологий.В рамках онлайн-курса ученики освоят базовые принципы языка программирования С#, изучат инструменты платформы Unity и принципы реализации игровых механик. В результате прохождения курса ученики разработают собственную казуальную игру в стиле Flappy Bird.Спикером выступит Сергей Шибаев, чемпион национального чемпионата WORLDSKILLS в компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» 2019 года.Обучение на курсе бесплатное. Участие могут принять школьники 7-11 классов, увлеченные математикой и программированием. Занятия проходят в онлайн-формате, один раз в неделю по субботам, с 15:00 до 17:00. Все участники, успешно освоившие программу, получат сертификаты.Для участия необходимо подать заявку до 12 февраля включительно. Ссылка на регистрацию: https://clck.ru/Syc2h. Количество мест ограничено.Организаторами онлайн-курса выступает АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области», Международный институт дизайна и сервиса при поддержке «Точки Кипения-Челябинск».
Источник: пресс-служба мининформа Челябинской области