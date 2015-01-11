2021-01-28YEKT13:00:00 | Губерния Данные первой цифровой переписи населения России будут защищены целым комплексом средств Как сохранить анонимность личности в цифровой реальности? Такую возможность открывает жителям России участие в первой цифровой переписи населения страны в 2021 году. Какая информация пройдет через планшеты, сервера и сайт Госуслуг в ходе переписи и почему злоумышленники могут даже не пытаться ее похитить, рассказываем в Международный день защиты персональных данных — 28 января.Если для регистрации в соцсетях нужно указать в интернете номер телефона, а для покупки билета на поезд и самолет — паспортные и банковские данные, то для участия в переписи необязательно сообщать даже имя. Но как защищается другая информация, которую указывают переписчики и респонденты, можно ли по ней определить конкретного человека? Поясним.Особенность цифровой переписи в том, что данные могут поступать в Росстат напрямую от населения через портал Госуслуг и от переписчиков, заполняющих листы со слов респондентов.Постоянные жители России (проживающие на территории страны больше года) смогут ответить на 33 вопроса. Среди них: пол, возраст, гражданство, владение языками, место рождения, национальность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость, а также информация о состоянии жилого помещения.Проживающие в стране временно ответят лишь на семь вопросов сокращенной формы переписного листа, в том числе о цели приезда в Россию и продолжительности проживания на территории страны.Ни реквизиты паспорта, ни размер дохода, ни номер телефона респондента в переписных листах не указываются. Необходимости в таких данных для задач переписи просто нет. Для статистики нужна лишь привязка ответов к определенной территории — счетному участку, где проходит опрос. Поэтому в каждый планшет будет «вшита» актуальная база адресов, по которым пойдет переписчик.Для самостоятельной переписи на портале Госуслуг гражданам достаточно совершить стандартный вход в личный кабинет с помощью единой защищенной системы аутентификации — ЕСИА. Это позволит избежать двойного заполнения переписного листа. Но сами персональные данные к нему не привязываются, а информация передается в зашифрованном виде.«Цифровые инструменты позволяют быстрее получать и обрабатывать информацию и дают дополнительную защиту от возможных ошибок и неточностей. Они качественно меняют эффективность данных переписи для принимаемых в стране решений. Поэтому мы используем достаточно мощные средства защиты данных, взломостойкое шифрование. Но главная мера защиты заключается в том, что к результатам переписи не привязываются никакие персональные данные — они отсекаются в момент передачи заполненных электронных переписных листов», — отмечает Павел Малков, глава Росстата.«Такие данные, как фамилия, не загружаются в автоматизированную систему переписи (АС ВПН). Защита информации об адресах, где проходил опрос, обеспечивается на уровне операционной системы «Аврора». Все данные хранятся под паролем в закрытых директориях. В случае утери планшет блокируется. Даже подключение к незащищенным посторонним сетям Wi-Fi не приведет к утечке персональных данных, поскольку они по сетям не передаются», — сообщает Олег Поляков, директор проектов ПАО «Ростелеком» — партнера Росстата в цифровизации переписи.Одно из главных новшеств предстоящей переписи — использование многомерной BI-системы, которая позволит Росстату контролировать ход переписи онлайн до масштаба счетного участка, а в дальнейшем станет общедоступной площадкой для получения данных переписи. На всех этапах работы платформы Contour BI также исключается появление персональной информации.«Платформа позволит находить данные в разных разрезах с точностью до переписного участка — это несколько домов и подъездов многоквартирного дома. Но все данные будут деперсонифицированы, информация о переписываемом человеке исключена. Только общая статистика. Также будут применяться алгоритмы, которые не позволят раскрыть персональные данные даже косвенными методами», — подчеркивает Владимир Некрасов, генеральный директор «Контур Компонентс» — разработчика BI-платформы переписи. «Как показывает мировая практика, обезличенные статистические данные вряд ли могут представлять серьезный интерес для злоумышленников. Однако уровень безопасности всех данных предстоящей переписи можно оценить как очень высокий. Его обеспечат и защищенные каналы связи, и регламентация доступа к планшетам переписчика и серверному оборудованию. Несанкционированно извлечь информацию с устройств практически невозможно, а благодаря распределению и резервированию данные будут надежно сохранены в дальнейшем», — отмечает Тимур Садыков, заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова.







Источник: Челябинскстат AzAzA 2021-01-28YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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