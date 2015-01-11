Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск приглашает на «День открытых дверей»

2 февраля 2021 года в 19:00 часов в актовом зале Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск (пр. Ленина, 43) состоится «День открытых дверей».
Приглашаем старшеклассников и их родителей ознакомиться с условиями поступления в ВУЗы МВД России и прохождения службы в
органах внутренних дел.
Бесплатное получение высшего образования, денежное и полное вещевое довольствие курсанта, бесплатное проживание в общежитие, оплачиваемые отпуск по окончании каждого курса с бесплатным проездом к месту жительства, включение периода обучения в стаж службы и гарантированное трудоустройство в органы внутренних дел – эти преимущества предлагают ВУЗы системы МВД.
Высшие учебные заведения МВД России расположены во многих городах страны, такие как: Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Уфа, Омск и др. Обучение проводится по следующим специальностям:
юриспруденция, правовое обеспечение национальной безопасности,
правоохранительная деятельность, судебная экспертиза, экономическая
безопасность, безопасность информационных технологий в
правоохранительной сфере и психология служебной деятельности.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (835130)2-59-12.