Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск приглашает на «День открытых дверей»

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ТВ 60+. "Рифей". Январь 2020

Розыгрыш от УКС. Январь 2021

Пресс-конференция Главы ОГО. Декабрь 2020

Хроники. Covid-19. Новый год

Поедим? Суп антипохмельный

ТВ 60+. Вальс. Декабрь 2020

Поедим? Новогодняя кета

ТВ 60+. Цигун. Декабрь 2020

ТВ 60+. Сыроедение. Декабрь 2020

Метлино без света. Декабрь 2029

ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020

Отмена ЕНВД. Декабрь 2020

ТВ 60+. Карвинг. Декабрь 2020

"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020

Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020

Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
| УВД Озерского городского округа

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск приглашает на «День открытых дверей»

2 февраля 2021 года в 19:00 часов в актовом зале Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск (пр. Ленина, 43) состоится «День открытых дверей» Подробнее

| Новости

Вступили в силу новые формы заявлений о регистрации субъектов предпринимательской деятельности

Межрайонная ИФНС России №3 по Челябинской области сообщает, что с 25 ноября 2020 года вступили в силу новые формы заявлений о регистрации субъектов

предпринимательской деятельности и требования к их заполнению. Формы заявлений утверждены приказом ФНС России от 31 августа 2020 года

N ЕД-714/617@ Подробнее

| Губерния

НТЦ «Приводная техника» и компания «Лиотех» готовы создавать совместные высокотехнологичные продукты

Перспективы взаимодействия научно-технического центра «Приводная техника» и портфельной компании «РОСНАНО» ООО «Литэко» («Лиотех», г. Новосибирск) обсуждались на...

| Губерния

Для зрителей кубковых соревнований на «Банном» построят Сноуборд-парк

Интерактивные фотозоны и торговые домики с сувенирной продукцией будут в центре внимания зрителей в Сноуборд-парке. Его построят на курорте «Банное» к этапу Кубка...

| Губерния

Челябинцы поборются за чемпионство в телевизионной Международной лиге КВН

Челябинская команда «Евразия» 30 января в Смоленске сыграет в финале телевизионной Международной лиги КВН. Южноуральцы успешно прошли два этапа игр (1/4 и 1/2 финала),...

| Губерния

В Челябинской области приступила к работе Подкомиссия по цифровому развитию муниципалитетов

Состоялось первое заседание Подкомиссии по цифровому развитию муниципальных образований Челябинской области. По его итогам главам муниципалитетов были даны поручения...

| Губерния

Синоптики сообщили, сколько еще продержится тепло на Южном Урале

Нехарактерная для конца января-начала февраля оттепель продержится на Южном Урале еще, как минимум, неделю – ее причиной стал атлантический циклон, который через север Европейской части переместился к Западной Сибири и принес ослабление морозов и на Урале Подробнее

| Городские новости

31 января 2021 года пройдет Рождественский блицтурнир по шахматам

Уважаемые любители шахмат! Подробнее

| Губерния

Учить китайский язык и работать с периодикой южноуральцы могут с помощью Публичной библиотеки

Пользователям главной библиотеки Южного Урала открыт доступ к системе «РУКОНТ» – уникальной межотраслевой базе полнотекстовых электронных документов. Не выходя из дома, читатели Челябинской областной универсальной научной библиотеки смогут поработать с журналами по общественно-политической тематике, вопросам экономики и права или выучить китайский язык, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.
Число людей, говорящих на китайском, приближается к двум миллиардам, а число желающих изучить этот язык растет во всем мире. Около 10 лет в Челябинске популярно изучение не только английского языка, но и китайского – он стал неким пропуском в Поднебесную, которая открывает мир возможностей для обучения и работы за рубежом, а также для развития культурного сотрудничества.Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» содержит уникальную коллекцию китаистики – книг на китайском с переводами, которые читатели Челябинской областной универсальной научной библиотеки могут не только бесплатно читать, но и скачивать на свои устройства.Коллекция включает в себя учебники и учебную литературу – издания по грамматике и стилистике китайского языка, вводный иероглифический курс к «Практическому курсу китайского языка» и не только. В коллекции представлены пособия по чтению и переводу современной художественной литературы и практический курс речевого общения на китайском языке. Также есть издания об обычаях, традициях, современном мире Китая, демистификации китайской экономики.Все это поможет расширить знания о важнейших явлениях социальной жизни в современном Китае и пополнит словарный запас лексикой, востребованной для практической работы.Например, учебник по регионоведению Китая содержит обширные сведения по географии, истории, государственному устройству, культуре, науке и искусству Китайской Народной Республики как в ретроспективе, так и на современном этапе развития китайского общества.Пособие по социально-политической системе КНР познакомит со структурой и особенностями страны, рассматривая ее как совокупность подсистем: политической, конституционной, правовой, партийной, системы государственных органов и социальной стратификации.Многие издания коллекции имеют тексты на двух языках: русском и китайском. В них есть возможность поиска и копирования текста, в том числе на китайском языке. Издания можно читать на экране или скачать на компьютер, телефон или планшет.Вторая доступная коллекция – периодических изданий – состоит из журналов по общественно-политической тематике, актуальным вопросам экономики, управления и права. Для вас доступны издания по биологической, медицинской и фармацевтической химии, материаловедению, геологии нефти и газа. В коллекции представлены вестники вузов, академий, судебных организаций, международные работы по гражданскому, торговому, конституционному и государственному праву, популярные краеведческие издания – «Российская газета – Неделя. Урал и Западная Сибирь» и «Российская газета – Экономика Уральского округа».Среди других периодических изданий – «БИТ. Бизнес & Информационные технологии», «Жилищные стратегии», «Креативная экономика», «Химия в интересах устойчивого развития» и многие другие.Для работы с «РУКОНТ» в стенах библиотеки нужно воспользоваться логином (chellib2013) и паролем (111111).Для получения удаленного доступа необходимо отправить заявку по электронному адресу: snit@chelreglib.ru. В теме сообщения нужно указать «БД РУКОНТ». Подробнее

| Губерния

На Южном Урале впервые появится услуга сопровождаемого проживания инвалидов

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области приняли поправки в областной закон о социальном обслуживании, который был разработан в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина. Поправки предусматривают дополнение перечня гарантированных социальных услуг услугами по организации сопровождаемого проживания инвалидов.
В Челябинской области в 2020 году был утвержден план мероприятий по развитию стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, до 2024 года, один из разделов которого посвящен сопровождаемому проживанию. Проект рассчитан как на проживающих в психоневрологических интернатах, так и на молодежь из семей.«Закон принят в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации по внедрению технологии сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе совместного проживания малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях, – отметила в своем докладе на заседании Законодательного Собрания заместитель министра социальных отношений Татьяна Зисман. – Закон расширяет перечень услуг, предоставляемых поставщиками услуг в стационарной и полустационарных формах социального обслуживания, а также в форме социального обслуживания на дому».Накануне в министерстве социальных отношений Челябинской области состоялся круглый стол на эту тему. Он был посвящен вопросу реализации нового проекта социального воздействия «Сопровождаемое проживание граждан с инвалидностью» в регионе. В мероприятии приняли участие представители министерства, специалисты, работающие в области оказания помощи людям с ментальной инвалидностью, общественники и родители «особых» детей.«Если говорить о психоневрологических интернатах, то в Челябинской области 9 взрослых и 3 детских учреждения такого профиля. Проживает в них в общей сложности более 3500 человек. Мы, конечно, понимаем, что далеко не всех из них можно вывести на сопровождаемое проживание, но определенная часть получателей услуг имеет такой потенциал и при определенной поддержке социальных служб и институтов развития гражданского общества сможет жить в социуме вне интернатного учреждения», — прокомментировала первый заместитель министра социальных отношений Ирина Скалунова.Она также отметила, что собственно сопровождаемому проживанию должны предшествовать этапы отбора и тренировочного проживания, организуемого непосредственно в интернате. Подобная тренировочная квартира с 2019 года функционирует в Челябинском центре содействия семейному воспитанию, где находятся дети с ментальными нарушениями. «Наша задача, чтобы к этой работе подключились все интернатные учреждения психоневрологического профиля», —  уточнила первый заместитель министра.Также проект тренировочной квартиры реализует челябинский благотворительный фонд помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, «Семья +». Ее руководитель Ольга Кривозубова отметила, что в квартире уже успели пожить девять ребят с инвалидностью. На протяжении двух месяцев они учились самостоятельно готовить, вести быт, покупать продукты. Сейчас молодежь вернулась домой, но организаторы проекта намерены продолжать работать с ними и мечтают создать творческие мастерские.Такая работа осуществляется не только с ребятами из ПНИ, но и из семей. Так, с 2019 года на базе отделения дневного пребывания комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района Челябинска реализуется пилотный проект «Социальная адаптация молодых инвалидов с ментальными нарушениями», цель которого — социально-бытовая и социально-средовая социализация «особой» молодежи. В прошлом году девушки и юноши, участвующие в проекте, освоили умение совершать покупки в супермаркете, готовить еду по рецепту, сервировать стол, ходить в кафе и самостоятельно делать заказ по меню. Вместе с кураторами они посетили парк исторической реконструкции «Гардарика». Специалисты комплексного центра уверены, что овладение знаниями и умениями взрослой самостоятельной жизни существенно повышает возможность молодых людей с особенностями развития перейти от пассивного, зависимого существования к активной и самостоятельной, качественно иной жизни.«В Челябинской области в 38 комплексных центрах из 43 работают отделения дневного пребывания, именно в них мы будем реализовывать подготовительный этап для сопровождаемого проживания. Здесь рекомендовано открыть группы для молодых инвалидов с ментальными нарушениями из семей, своего рода это «детский сад», где ребята смогут научиться вести быт, общаться, здесь с ними будет работать психолог, социальный педагог, а также есть возможность посещать творческие мастерские», — рассказал о планах проекта Александр Гусев.Родительское сообщество оценило предложение. «Для нас такие «детские сады» очень важны. Мы ждем и учебно-тренировочную квартиру. Это и передышка для нас, и социализация детей, потому что после окончания школы у них происходит мощный откат развития, так как общение и образование сводится к нулю. Многие родители уже в возрасте, и для нас важно, чтобы наши дети научились жить самостоятельно и в дальнейшем не попали в интернат», — сказала одна из мам «особого» ребенка, председатель Челябинского РО ВОРДИ Наталья Кутепова.К слову, услуга «передышка» реализуется в Снежинской городской общественной организацией «Бумеранг добра». Здесь родители могут оставить на пару часов своих «особенных» детей. На базе организации проходят как индивидуальные, так и занятия в группах, работают психолог, столярная, швейная мастерские, а творческие уроки по плетению из трубочек ведет снежинец с ментальными нарушениями, который успешно себя в этом реализовал.Практикой реализации сопровождаемого проживания людей с инвалидностью поделился председатель правления Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток» Алексей Михайлюк. Он рассказал, что предшествовала образованию организации волонтерская деятельность по работе с воспитанниками районного психоневрологического интерната. В настоящее время при «Ростке» работают пять социальных квартир сопровождаемого проживания в общей сложности на 15 человек, среди них есть как социальные гостиницы для тех выпускников, для которых пребывание в них – временная мера, так и квартиры сопровождаемого проживания для людей, которым помощь социальных педагогов будет нужна постоянно. Работает социальный центр. Алексей Михайлюк подчеркнул важность организации дневной занятости молодежи при реализации сопровождаемого проживания. В том числе и для этого у них организованы мастерские: гончарная, столярная, швейная, мастерская по озеленению, в которых занимается порядка 20 человек. Общественник подчеркнул, что для ребят такие мастерские не обязательно должны перерасти в профессию, главное это помогает им развиваться и раскрываться. А для этого важно подобрать правильные кадры.«Для нас очень важно создать достойную жизнь для этих людей, чтобы к ним относились так, что они нужны не с точки зрения эффективности, а с точки зрения человечности. Поэтому очень важно, чтобы сотрудники, которые с ними работали, тоже несли этот принцип, чувствовали и понимали, что мы здесь для того, чтобы жизнь была наполнена не страданиями, а радостью, добрыми отношениями. У сотрудников теплые, доброжелательные отношения с ребятами, не жалость, а радость, — пояснил Алексей Михайлюк. — Смысл жизни не в том, что ребята что-то могут или не могут, искореженная у них судьба или детство, а в том, что в них видят человека со всеми его достоинствами, которые есть в каждом. Поэтому, когда мы говорим о занятости, мы имеем в виду самореализацию. Если он не может себя реализовать в трудовой деятельности, то нам важно понять, в чем его самореализация, что несет ему радость бытия. Немного пафосно, но это так».В завершение встречи участники единодушно сошлись во мнении, что тема внедрения сопровождаемого проживания инвалидов как новое направление требует тщательной проработки, поэтому было принято решение продолжить обсуждение вопроса с экспертами и общественниками. Подробнее
| Новости » УВД Озерского городского округа

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск приглашает на «День открытых дверей»

2 февраля 2021 года в 19:00 часов в актовом зале Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск (пр. Ленина, 43) состоится «День открытых дверей».

Приглашаем старшеклассников и их родителей ознакомиться с условиями поступления в ВУЗы МВД России и прохождения службы в

органах внутренних дел.

Бесплатное получение высшего образования, денежное и полное вещевое довольствие курсанта, бесплатное проживание в общежитие, оплачиваемые отпуск по окончании каждого курса с бесплатным проездом к месту жительства, включение периода обучения в стаж службы и гарантированное трудоустройство в органы внутренних дел – эти преимущества предлагают ВУЗы системы МВД.

Высшие учебные заведения МВД России расположены во многих городах страны, такие как: Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Уфа, Омск и др. Обучение проводится по следующим специальностям:

юриспруденция, правовое обеспечение национальной безопасности,

правоохранительная деятельность, судебная экспертиза, экономическая

безопасность, безопасность информационных технологий в

правоохранительной сфере и психология служебной деятельности.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (835130)2-59-12.

2021-01-30YEKT10:55:00

Ключевые теги: день открытых дверей, УМВД, Озёрск.

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