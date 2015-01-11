Первый вице-губернатор Челябинской области объяснила причину сбоев с записью на вакцинацию от COVID-19 через портал Госуслуг – программа ставит желающих в общую очередь с ожиданием две недели Подробнее
В связи с планируемым выполнением работ по уборке снега с проезжей части автомобильной дороги по ул. Строительная от пересечения с ул. Кирова до ул. Советская с 01.02.2021 г. по 03.02.2021 г. просьба к жителям города убрать личный автотранспорт, припаркованный на данных участках улиц. Подробнее
6 февраля на территории Челябинской области пройдут традиционные соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», в которых смогут принять участие все желающие. Эти мероприятия пройдут в муниципальных образованиях региона, а центральный старт состоится на челябинском стадионе «Инга». Подобные состязания имеют свою историю и традиции, привлекают к себе внимание у любителей активного и здорового образа жизни. В нынешнем году они посвящены 90-летнему юбилею комплекса «Готов к труду и обороне». Ожидается, что в Челябинске на ледовую дорожку стадиона «Инга», выйдут более 300 участников.Соревнования пройдут на дистанциях 50 и 100 метров в шести возрастных группах. Официальная церемония открытия в городе Челябинске состоится в 12.00 часов, начало соревнований в 12.30 часов.Напомним, комплекс ГТО также является одним из основных инструментов в реализации регпроекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Основной его задачей является доведение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подробнее
Перед вами новый выпуск программы для старшего поколения от "Университета Третьего возраста"! И на этот раз видео-лекция снова посвящена музыке! А, вернее, руководителю и дирижеру оркестра русских народных инструментов "Россияне" Борису Ивановичу Борисову!