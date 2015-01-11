31 января прошел Рождественский блиц-турнир по шахматам

В соревновании, проходившем на территории городского шахматного клуба, приняло участие 14 человек.
В напряженной борьбе призерами стали:
I место - с результатом 5 очков из 5 возможных Востротин Вадим,
II место - 4 очка Пазников Андрей,
III место – по дополнительным показателям с результатом 3 очка Зимин Леонид.
Сильнейший шахматист Озерского ГО Востротин Вадим (рейтинг 2215) одержал победу в Рождественском турнире, ни проиграв не единой партии! Хотя стоит отметить, что с Пазниковым Андреем получил сомнительную позицию и мог проиграть, но в цейтнотной горячке Андрей ошибся. Также «дал бой» Вадиму, Жемчужный Николай, с дебюта получил позицию с преимуществом, долго владел инициативой, но ошибся тактически и проиграл.
На третье место претендовали, до последнего тура, семеро участников! В итоге дополнительные показатели определили обладателя 3 места, им стал Зимин Леонид, который в личной встрече обыграл преследователя Мельникова Александра.
Отметим и хорошую игру Востротина Леонида, сына победителя соревнований. Леня набрал 3 очка и был претендентом на 3 место, но по дополнительным показателям стал шестым.
Поздравляем призеров и участников соревнований!
Выражаем благодарность МБУ «Арена» и Управлению ФК и С Озерского ГО за помощь в проведении соревнований.
Информация Шахматной федерации ОГО.