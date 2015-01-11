Минстрой информирует южноуральцев о возобновлении приема граждан ресурсоснабжающими и иными организациями сферы ЖКХ

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области сообщает о возобновлении приема граждан ресурсоснабжающими и иными организациями, работающими в сфере ЖКХ. С графиками приемов организаций (СНКО – фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области», ООО «Уралэнергосбыт», АО «Челябоблкоммунэнерго», АО «Челябкоммунэнерго», ООО «НОВАТЭК - Челябинск», Филиал «Челябэнерго», АО «Газпром газораспределение Челябинск», АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск», МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска, МП трест «ВОДОКАНАЛ» МО г. Магнитогорск, ОАО «Миассводоканал») можно ознакомиться в прикрепленном файле.