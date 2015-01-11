Челябинцы смогут пройти анкетирование на выявление факторов риска онкозаболеваний

5 февраля жители и гости Челябинска смогут пройти бесплатное анкетирование на факторы риска онкозаболеваний и узнать, как исключить возможность развития злокачественных новообразований. Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с раком.В рамках областной акции «Онкопатруль» Челябинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с Челябинским региональным отделением «Волонтеры-медики» на территории ТРК «Алмаз» с 15:00 до 17:00 проведут бесплатное анкетирование на выявление факторов риска онкозаболеваний с целью их ранней диагностики.Это анкетирование позволяет определить индивидуальный риск развития онкологических заболеваний и подсказывает, какие исследования необходимо пройти конкретному человеку. Результаты анкеты – не диагноз, но сигнал к обследованию. Организаторы отмечают, если в результатах теста вас что-то насторожит, это повод обратиться к участковому терапевту за консультацией и при необходимости за направлением на обследование.Добавим, 4 февраля мировая общественность отмечает Всемирный день борьбы против рака. На протяжении последних десятилетий во всем мире наблюдается рост онкологической заболеваемости. Специалисты отмечают, что успех лечения во многом зависит от стадии заболевания, и в связи с этим большое значение имеет своевременное выявление, а следовательно, и внимательное отношение жителей к своему здоровью. Профилактические мероприятия по онкоскринингу сегодня доступны и бесплатны. Осуществляются они в рамках диспансеризации и профосмотров.В список обязательных обследований входят: осмотр полости рта (посещение стоматолога), анализ крови на уровень ПСА, флюорография, осмотр кожных покровов, посещение гинеколога, самообследование молочных желез и прохождение маммографии, анализ кала на скрытую кровь. Специалисты отмечают, что все это можно сделать в рамках диспансеризации.