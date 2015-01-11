Челябинцы смогут пройти анкетирование на выявление факторов риска онкозаболеваний

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области сообщает о возобновлении приема граждан ресурсоснабжающими и иными организациями, работающими в сфере ЖКХ. С графиками приемов организаций (СНКО – фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области», ООО «Уралэнергосбыт», АО «Челябоблкоммунэнерго», АО «Челябкоммунэнерго», ООО «НОВАТЭК - Челябинск», Филиал «Челябэнерго», АО «Газпром газораспределение Челябинск», АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск», МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска, МП трест «ВОДОКАНАЛ» МО г. Магнитогорск, ОАО «Миассводоканал») можно ознакомиться в прикрепленном файле. Подробнее
Губернатор Алексей Текслер сообщил о снятии ряда коронавирусных ограничений на Южном Урале, в том числе на предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях органов власти. В связи с этим Главное управление молодежной политики Челябинской области возобновляет личный прием граждан руководителями ведомства. В 2020 году большая часть такого общения была проведена в онлайн-формате. «Главное управление молодежной политики тесно работает с молодежными организациями. В пандемию общение было по максимуму переведено в онлайн. Мы открыты к диалогу, поэтому к нам всегда можно прийти и получить совет, поддержку идеи или проекта или рассказать о волнующих проблемах в сфере молодежной политики», – комментирует начальник Главного управления Светлана Калимуллина.График личных приемов размещен по ссылке. Записаться или оставить письменное обращение можно через адрес электронной почты gump74@bk.ru или в группе Главного управления в социальной сети Вконтакте.Адрес: г. Челябинск, Революции площадь, дом 4, 4 этаж.При себе гражданам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и средства индивидуальной защиты (маску, перчатки).Основной задачей Главного управления является реализация единой государственной молодежной политики на территории Челябинской области. Подробнее о функционале ведомства можно узнать по ссылке. Подробнее
В ближайший четверг, 4 февраля 2021 года, в Кадастровой палате по Челябинской области состоится горячая линия по вопросам получения электронной подписи на базе Удостоверяющего центра Кадастровой палаты. В настоящее время использование электронных документов пользуется заслуженной популярностью. Плюсы очевидны – удобство, скорость и доступность получения услуг online. Но для того, чтобы электронный документ приобрел юридическую силу, понадобится электронная подпись. Выдачей сертификатов электронной подписи занимаются специальные аккредитованные центры, один из которых – Удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты.На горячей линии все желающие смогут узнать подробности о порядке получения электронной подписи на базе Удостоверяющего центра ведомства. Заместитель начальника отдела информационных технологий, ведущий эксперт по защите информации региональной Кадастровой палаты Дмитрий Чекмасов расскажет о том, как и в какие сроки можно оформить сертификат электронной подписи, какие документы для этого понадобятся, а также о том, в каких ведомствах возможно использование электронной подписи, выданной Удостоверяющим центром Кадастровой палаты.Звонить можно 4 февраля, с 10.00 до 12.00, по телефону: 8 (351) 728-75-00 (доб. номер – 2250). Подробнее
5 февраля жители и гости Челябинска смогут пройти бесплатное анкетирование на факторы риска онкозаболеваний и узнать, как исключить возможность развития злокачественных новообразований. Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с раком.В рамках областной акции «Онкопатруль» Челябинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с Челябинским региональным отделением «Волонтеры-медики» на территории ТРК «Алмаз» с 15:00 до 17:00 проведут бесплатное анкетирование на выявление факторов риска онкозаболеваний с целью их ранней диагностики.Это анкетирование позволяет определить индивидуальный риск развития онкологических заболеваний и подсказывает, какие исследования необходимо пройти конкретному человеку. Результаты анкеты – не диагноз, но сигнал к обследованию. Организаторы отмечают, если в результатах теста вас что-то насторожит, это повод обратиться к участковому терапевту за консультацией и при необходимости за направлением на обследование.Добавим, 4 февраля мировая общественность отмечает Всемирный день борьбы против рака. На протяжении последних десятилетий во всем мире наблюдается рост онкологической заболеваемости. Специалисты отмечают, что успех лечения во многом зависит от стадии заболевания, и в связи с этим большое значение имеет своевременное выявление, а следовательно, и внимательное отношение жителей к своему здоровью. Профилактические мероприятия по онкоскринингу сегодня доступны и бесплатны. Осуществляются они в рамках диспансеризации и профосмотров.В список обязательных обследований входят: осмотр полости рта (посещение стоматолога), анализ крови на уровень ПСА, флюорография, осмотр кожных покровов, посещение гинеколога, самообследование молочных желез и прохождение маммографии, анализ кала на скрытую кровь. Специалисты отмечают, что все это можно сделать в рамках диспансеризации.