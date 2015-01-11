Полпред в Озерске: знакомство состоялось на «Высоте»

Накануне полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслерс официальным визитом посетили Озерск. Свой визит в наш город официальные гости начали с посещения ФГУП ПО «Маяк», завода химического производства.

На градообразующем предприятии полпреда и главу региона пригласили в музей первого реактора, здесь им рассказали об истоках атомного производства.

Затем официальные гости побывали вместе с главой Озерского городского округа Евгением Щербаковым и генеральным директором ФГУП ПО «Маяк» Михаилом Похлебаевым на городской набережной, расположенной в начале проспекта Ленина.

Первым объектом, где Владимир Якушев и Алексей Текслер провели экспресс-совещание, стала площадка строящейся Ледовой академии «Высота», которая имеет очень важное социальное значение: горожане, прежде всего, дети, молодёжь, получат в шаговой доступности современный объект для занятий хоккеем, фигурным катанием, конькобежным спортом. В состав универсального спортивного комплекса войдут арена с искусственным льдом и трибунами на 400 мест, спортивная площадка с искусственным покрытием, открытая тренажерная площадка. Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена. Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства на средства областного бюджета и частного инвестора - «Группы ЧТПЗ».

В ходе своего визита полпред и глава региона не только осмотрели уже получившую очертания «Высоту», но и пообщались со строителями. Представитель подрядчика рассказал о ходе работ, Владимир Якушев отметил важность объекта.

После этого делегация в сопровождении СМИ проследовала на городскую насосно-фильтровальную станцию, где идет масштабная модернизация в рамках регионального проекта "Чистая вода" нацпроекта «Экология». Также гости посетили Городскую поликлинику на ул. Октябрьская.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/45790/