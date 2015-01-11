Если у вас есть пожилые родственники, живущие отдельно от вас, не забывайте им регулярно звонить

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

если у вас есть пожилые родственники (или страдающие хроническими заболеваниями), живущие отдельно от вас, не забывайте им регулярно звонить и осведомляться об их самочувствии.

Резкие скачки температур и атмосферного давления серьезно ухудшают физиологическое состояние пожилых людей – появляются нарушения в работе сердца, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата.

Во избежание несчастных случаев с пожилыми людьми, а также для оказания им своевременной помощи, не оставляйте их без внимания.

Напоминаем, что вызвать помощь вы можете, набрав 112 (для абонентов сотовой связи).

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45791/