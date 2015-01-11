Если у вас есть пожилые родственники, живущие отдельно от вас, не забывайте им регулярно звонить

Уважаемые жители округа!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
если у вас есть пожилые родственники (или страдающие хроническими заболеваниями), живущие отдельно от вас, не забывайте им регулярно звонить и осведомляться об их самочувствии.
Резкие скачки температур и атмосферного давления серьезно ухудшают физиологическое состояние пожилых людей – появляются нарушения в работе сердца, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата.
Во избежание несчастных случаев с пожилыми людьми, а также для оказания им своевременной помощи, не оставляйте их без внимания.
Напоминаем, что вызвать помощь вы можете, набрав 112 (для абонентов сотовой связи).