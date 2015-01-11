На Челябинскую область обрушатся дожди и ветер

Челябинскую область не отпускают погодные аномалии — жителей региона в ближайшие дни ждут не только плюсовые температуры, но и дожди.

Сегодня днем температура воздуха составит в пределах 0,-2 °C, ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег, сообщили в челябинском Гидрометцентре. В пятницу прогнозируют до +4 °C и мокрый снег с дождем, а в субботу — около 0,+2 °C, ветер с порывами до 14 м/с, а также осадки преимущественно в виде дождя, правда, они окажутся небольшими.

На этой неделе существенно понизится атмосферное давление — до 723 мм ртутного столба, то есть значение будет почти на 20 пунктов ниже нормы, которая в феврале в Челябинской области составляет 742 мм. Стремительное падение обещают в субботу.

А уже в ночь на воскресенье резко похолодает — столбики термометров опустятся до -21 °C, днем будет около -12 °C. В начале следующей недели подобная погода сохранится.

Сегодня днем в целом на Южном Урале термометры покажут около 0,-5 °C, на юге и крайнем западе ожидается в пределах +4 °C. Пройдут небольшие осадки — снег и мокрый снег, местами они будут умеренными.

Не исключены туманы, отложение изморози и гололеда на проводах, а на дорогах — гололедица. Из-за этих явлений синоптики объявили, что погода будет потенциально опасной, — действует предупреждение о желтом уровне.

В последний рабочий день метеорологи прогнозируют до +6 °C, местами будет идти мокрый снег с дождем.

Кстати, синоптики отмечают, что обычно подобные смешанные осадки в феврале в Челябинской области практически не наблюдаются. Средняя температура воздуха достигает -14,-16 °C. Абсолютный максимум составляет +3,+9 °C, минимум — минус 41-48 °C.

Отметим, что в этом году последний месяц зимы начался со снегопадов — из-за непогоды даже пришлось временно останавливать движение большегрузов в горах.

https://www.cheltv.ru/obrushatsya-dozhdi/