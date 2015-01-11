Управление имущественных отношений приобретает жилые помещения (однокомнатная квартира, жилой дом) для заселения детей-сирот на территории города Озерска Челябинской области.

Уважаемые граждане!

В рамках реализации Закона Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплате труда приемных родителей и социальных гарантиях приемной семье» Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа приобретает жилые помещения (однокомнатная квартира, жилой дом) для заселения детей-сирот на территории города Озерска Челябинской области.

Просим заинтересованных лиц, являющихся собственниками однокомнатных квартир и жилых домов принять участие в электронном аукционе на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ (адрес в сети Интернет: https://www.sberbank-ast.ru/ ).

Для участия в данном аукционе по продаже недвижимости муниципальному образованию, собственнику необходимо зарегистрироваться в Единой информационной системе закупок (ЕИС) (портал zakupki.gov.ru). Для регистрации в ЕИС необходимо иметь электронную цифровую подпись.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам закупаемого жилого помещения:

1). Жилое помещение (однокомнатная квартира, жилой дом) должно быть расположено в городе Озерске Челябинской области;

- должно соответствовать требованиям жилищного законодательства, санитарным, техническим и иным требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, предоставляемым гражданам для постоянного проживания;

- должно находиться в благоустроенном жилищном фонде применительно к условиям данного населенного пункта. Не допускается приобретение жилого помещения, расположенного в цокольных, полуподвальных этажах, в домах, в которых запланировано проведение капитального ремонта;

- не должно относиться к категориям ветхого, либо аварийного жилищного фонда;

- должно соответствовать типовому проекту (перепланировка и переустройство должны быть согласованы в установленном законом порядке);

- должно включать все произведенные ранее неотделимые улучшения.

Благоустройство – применительно к условиям г. Озерска Челябинской области.

Общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в одном многоквартирном доме не должно превышать 25 % от общего количества квартир в этом многоквартирном доме. Данное положение не распространяется на многоквартирные дома, расположенные в населенных пунктах с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также на многоквартирные дома, количество квартир в которых менее десяти.

2). Площадь жилого помещения (однокомнатной квартиры, жилого дома) не должна быть менее 17 (семнадцати) квадратных метров общей площади;

- в соответствии со ст. 58 Жилищного кодекса Российской Федерации: «площадь жилого помещения может быть превышена в два раза, если жилое помещение представляет однокомнатную квартиру»;

- в соответствии с решением Собрания депутатов от 26.11.2015 № 228 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 12.10.2005 № 101 «О норме предоставления и учетной норме площади жилого помещения в Озерском городском округе», учитываются конструктивные особенности приобретаемых жилых помещений, но «не более, чем на половину нормы предоставления площади жилого помещения, полагающейся на одного человека» (8,5 кв.м).

3) Жилое помещение (однокомнатная квартира, жилой дом) должно быть оснащено инженерными системами в исправном состоянии, подключенными ко всем проектным коммуникациям (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, канализация, водоотведение, отопление и вентиляция, а в газифицированных районах – газоснабжение);

- должно быть оснащено введенными в эксплуатацию исправленными индивидуальными приборами учета (имеющими неповрежденные пломбы) электроэнергии, воды (ГВС, ХВС), газосчетчиками с паспортами завода изготовителя и до окончания срока поверки, либо замены должно быть не менее 6 месяцев;

- должно быть оборудовано газовой, либо электрической плитой в рабочем состоянии. Не допускается повреждение, сколы, трещины по всей поверхности плиты; все конфорки и духовой шкаф должны находиться в исправном состоянии;

- при проведении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, в том числе замены газовой плиты в жилом доме, оборудованном системой газоснабжения, на электрическую, собственникам жилых помещений, в соответствии со ст. 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, необходимо предоставить акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;

- должно быть готово к заселению: потолки, стены и полы должны иметь восстановленное защитно-отделочное покрытие без повреждений, дощатые полы должны быть окрашены; оконные проемы должны иметь остекление без повреждений; отсутствие повреждений дверей и наличие исправных замков, с комплектом ключей;

- электропроводка должна находиться в исправном состоянии; не допускается наличие оголенных, не изолированных проводов; все розетки, выключатели, патроны (цоколи) для ламп накаливания, должны находиться в исправном состоянии;

- жилые помещения должны быть защищены от проникновения дождевой, талой и грунтовой воды и возможных бытовых утечек воды из инженерных систем при помощи конструктивных средств и технических устройств;

- доступ к жилому помещению, расположенному в многоквартирном доме выше пятого этажа, за исключением мансардного этажа, должен осуществляться при помощи лифта;

- отметка пола жилого помещения, расположенного на первом этаже, должна быть выше планировочной отметки земли;

- комнаты и кухни в жилом помещении должны иметь непосредственное естественное освещение.

4). Жилое помещение (однокомнатная квартира, жилой дом) не должно находиться под каким бы то ни было ограничением (обременением): должно быть пустующее; на момент совершения сделки никому не продано, под залогом или запрещением, в споре и под арестом не состоять; не должно быть обременено рентой, арендой, наймом или иными обязательствами, в том числе задолженностью по оплате коммунальных услуг, взносов за капитальный ремонт, и иных обязательных платежей, а также содержать сведения о полном расчете и закрытии лицевых счетов по оплате коммунальных платежей до конца месяца, в котором совершается сделка. Жилое помещение (однокомнатная квартира, жилой дом) не должно быть передано в доверительное управление в качестве вклада в уставной капитал юридических лиц, свободно от прав и притязаний третьих лиц, от заключенных предварительных договоров по отчуждению.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45795/