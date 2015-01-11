На Южном Урале ожидается резкое похолодание до –32

На Южный Урал вновь идет похолодания – в середине следующей недели температура может опуститься до минус 25 – 32 градусов.
Суббота, 6 февраля, станет последним теплым днем перед приходом морозов – температура будет колебаться в пределах от минус 1 до плюс 4 градусов. А уже в воскресенье похолодает до минус 11 – 16 днем и до минус 27 – в ночь на понедельник, 8 февраля.+
Далее по прогнозу идут дневные показатели в 20 – 27 градусов, однако из-за ветра и повышенной влажности они будут ощущаться как минус 31–32, а в ночь на среду – как все минус 40.
Кроме того, в ночь на воскресенье ожидает падение атмосферного давления до рекордных 716 мм ртутного столба при норме 734.
https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-ozhidaetsya-rezkoe-poholodanie-do-32_133959.html