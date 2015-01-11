Стартовал прием заявок на второй конкурс президентских грантов 2021 года

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации из всех регионов страны. По итогам первого конкурса 2021 года 53 южноуральских СОНКО получили гранты на общую сумму свыше 64 миллионов рублей.Гранты выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих инициатив.Подать свой проект можно до 23:30 (по московскому времени) 15 марта. При этом фонд настоятельно рекомендует отправить заявку до 5 марта. Тогда у заявителя будет время и возможность исправить технические ошибки (фонд проверяет поданные заявки на соответствие требованиям положения о конкурсе в течение 5 рабочих дней).Всю необходимую информацию об условиях участия в конкурсе можно найти в соответствующем разделе на сайте фонда.В первую очередь фонд рекомендует изучить положение о конкурсе.В период заявочной кампании Фонд президентских грантов проведет ряд обучающих мероприятий. Информация о них доступна в разделе «Обучение» на сайте фонда.Также ответы на вопросы об участии в конкурсе можно найти в Центре поддержки.Итоги конкурса будут подведены в июне. Проекты, которые получать поддержку, смогут стартовать с 1 июля.По результатам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 4 млрд рублей.