Резкое похолодание в Челябинской области будет сопровождать штормовой ветер

Синоптики выпустили экстренное предупреждение на воскресенье, 7-е, – атмосферное давление рухнет до 716 мм рт.ст., столбики термометров опустятся местами до минус 25, а ветер усилится до штормового.

«В отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду, метели, мокрый снег, вечером 6 февраля и ночью 7-го возможно отложение мокрого снега и гололеда на проводах, на дорогах – сильная гололедица. Ожидается резкое понижение температуры воздуха до минус 13-18 градусов, при прояснении – до 25-ти мороза», – говорится в сообщении.

Циклон будет хозяйничать на Южном Урале еще около суток. Во второй половине дня в воскресенье атмосферное давление вновь начнет подниматься, хотя и останется достаточно низким (726 мм рт.ст. при февральской норме около 740 мм рт.ст.). В понедельник осадков уже не будет, а морозы усилятся: ночью ожидается до минус 27, днем – около 19 градусов.

https://dostup1.ru/society/Rezkoe-poholodanie-v-Chelyabinskoy-oblasti-budet-soprovozhdat-shtormovoy-veter_133973.html