Глава Кыштыма встретилась с бойцами «Уральского десанта»

В Кыштыме всю минувшую неделю проводилась добровольческая акция «Уральский десант». Студенты Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (отряд «Полярные совы») проводили мастер-классы и профориентационные занятия для школьников, помогали пожилым жителям поселков округа в уборке снега, развлекали кыштымцев концертными программами. В завершение акции ребята встретились с главой Кыштыма Людмилой Шеболаевой, сообщает пресс-служба городской администрации.Молодежь поблагодарила мэра за поддержку студенческих отрядов.«Спасибо за теплый прием, отличные обеды и за очень хорошие условия для проживания, – сказал командир «Полярных сов» Виктор Мамонтов. – Мы рады, что наши усилия оказались не напрасными. Мы действительно долго готовились и репетировали».Также он вручил Людмиле Шеболаевой благодарственное письмо за помощь в организации акции.«Иногда принимаешь благодарственные письма с особым трепетом, – призналась Людмила Александровна. – И вот сейчас как раз такой случай. Спасибо большое. Мы получили о вашей работе много отзывов. Вы сделали добрые и нужные людям дела, довольны и школьники, и пожилые люди. Вы подарили нашему городу частицу своего сердца».В знак благодарности глава округа подарила студентам книгу «Прогулки по Кыштыму», которая была издана к 260-летию города и вышла в серии «Национальное достояние России». Молодежь еще долго не хотела завершать встречу, которая проходила в дружеской атмосфере. А завершающим аккордом стал гимн отряда «Полярная сова», который студенты исполнили под аккомпанемент гитары.«Встреча прошла уникально! – не скрывала эмоций Людмила Шеболаева. – Ребята замечательные! Две недели назад мне позвонил начальник штаба Челябинского областного студенческого отряда Юрий Болдырев и сказал, что они проводят добровольческую патриотическую акцию «Уральский десант», готовы приехать в Кыштым. Я не задумываясь согласилась. Это отличная идея! Попробуем организовать что-то подобное «Уральскому десанту» и в Кыштыме, ведь у нас есть очень много замечательных ребят – студентов колледжей. Завтра, кстати, «Уральский десант» будет очищать братские могилы на старом кладбище, и кыштымские студенты к этой работе присоединятся. Думаю, это будет начало большой крепкой дружбы».
Источник: пресс-служба администрации Кыштыма