Более 1,5 тыс. южноуральцев сделали бесплатный тест на коронавирус в ТРК

В Челябинской области за минувшие выходные 1 522 человека сделали бесплатный ПЦР-тест на коронавирус в торговых центрах.
С начала пандемии в регионе провели более 1,47 млн исследований. За последние сутки сделали 7 457 тестов, выявлено 269 зараженных COVID-19.
Бесплатное тестирование помогает выявлять бессимптомных носителей вируса. Результаты анализов можно уточнить в поликлинике по месту жительства.
Напомним, на утро 8 февраля в регионе зарегистрировано 47 тыс. 398 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 37 тыс. 621 пациент выздоровел, остаются на больничном 7 916 человек. Скончались с начала пандемиии 1 819 южноуральцев.
https://dostup1.ru/medicine/Bolee-15-tysyach-yuzhnouraltsev-sdelali-besplatnyy-test-na-koronavirus_134007.html