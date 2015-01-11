Продолжается прием заявок на международную премию #МыВместе

До июля продлится регистрация на международную премию #МыВместе. Номинантами могут стать люди, которые внесли свой вклад в борьбу с распространением COVID-19 как в России, так и за рубежом. Лауреаты будут определены в нескольких номинациях: «Медицина», «Бизнес», «Образование и технологии», «Личный вклад гражданина» и специальная номинация «Человек года». Финалистов отбирают члены жюри премии. Прошедшие отбор участники поедут на торжественную церемонию награждения на Международный форум #МЫВМЕСТЕ в декабре.Премию может получить любой желающий, который помогал исполнять мечты детей в новогодние праздники, оказывал психологическую поддержку на горячей линии, помогал специальным службам во время ЧС, с помощью личного транспорта развозил вещи первой необходимости пожилым и малоимущим людям и просто делал добрые дела в тяжелые для людей времена.У номинантов премии появится возможность рассказать о своей деятельности всему миру, получить поддержку международных организаций, а также сопровождение в течение года – встречи с высокопоставленными гостями, ведущими специалистами и общественными деятелями в странах победителей. Чтобы стать номинантом, необходимо заполнить заявку на официальном сайте от физического или юридического лица и описать значимость собственного вклада в решение гуманитарных проблем с подтверждающей информацией. Заявки оцениваются с учетом значимости вклада на национальном или международном уровнях.Мы вместе – это идея, объединившая страну во время пандемии COVID-19. Волонтеры помогали пожилым и маломобильным людям, а также медикам, сотрудникам социальных учреждений НКО и другим нуждающимся. Учредителями премии являются Федеральное агентство по делам молодежи и Ассоциация волонтерских центров.