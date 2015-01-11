Художественный руководитель Челябинского театра оперы и балета награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность был отмечен Евгений Волынский. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.является художественным руководителем и главным дирижером театра имени М.И. Глинки с 2013 года. За это время были поставлены такие масштабные спектакли, как «Риголетто», «Паяцы», «Садко», «Ромео и Джульетта»и многие другие. При его участии состоялись гастроли челябинской труппы на Новой сцене Большого театра в Москве, а также гастроли солистов и симфонического оркестра театра в Южной Корее.