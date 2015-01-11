Южноуральцы могут принять участие в Международном фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах»

Стартовал прием заявок на Международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах». Лучшие работы будут представлены на выставке в Москве, а победители получат кубки и дипломы. Организатором конкурса выступает РОО «Интернациональный Союз Женщин».По словам организаторов, проект нацелен на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, семейных ценностей, сплочение людей разных конфессий и политических взглядов посредством представлений национального костюма.К участию в проекте приглашаются не только мамы и дети, но и папы, бабушки, дедушки и другие члены семьи. Возрастных ограничений нет.С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте проекта www.ethno-photo.com.Прием заявок на участие в конкурсе проводится с 1 февраля до 25 августа 2021 года. 15 сентября на официальном сайте будут объявлены 150 финалистов и 20 победителей.Подведение итогов конкурса и награждение состоятся 16 октября на торжественной церемонии открытия выставки Международного конкурса «Мама и дети в национальных костюмах» в Москве (ВДНХ, павильон №55, площадка Международного фестиваля НХП и ремесел «Руками женщины»). В экспозицию войдут 20 фотографий победителей, отобранных жюри. Авторы снимков получат кубки и дипломы.
Источник: РОО «Интернациональный Союз Женщин»