Южноуральцы могут принять участие в Международном фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах»

Уважаемые правообладатели нестационарных объектов - гаражных боксов в гаражном блоке, находящемся в 48 м на юго-запад от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Восточная, д. 12 Подробнее