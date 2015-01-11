2021-02-10YEKT12:00:00 | Губерния Воспитанники программы «Лыжи мечты» примут участие во Всемирных зимних играх специальной олимпиады 2020 Источник: ГК «Солнечная долина»









На прошлой неделе в Казани состоялись отборочные соревнования на Всемирные зимние игры специальной олимпиады 2022 года. Южноуральские воспитанник реабилитационной программы «Лыжи мечты» будут в них участвовать. Всемирные зимние игры специальной олимпиады – одно из самых престижных спортивных мероприятий, направленных на создание по-настоящему инклюзивного мира для людей с особенностями интеллекта. Игры также обеспечивают важную платформу для работы специального олимпийского движения в области здравоохранения, образования и лидерства для спортсменов. В них примут участие 107 стран. В стартах участвовали дети с особенностями здоровья со всей страны. Челябинскую область представляли воспитанники реабилитационной программы «Лыжи мечты», обучающиеся по программе на ГК «Солнечная долина», под руководством тренера Владимира Мельнова: Глеб Тиунов, Никита Исаев, Анастасия Аксенова. По итогам трёх дней состязаний спортсмены собрали полный комплект медалей: одно золото, два серебра и две бронзы. В сборную России по горным лыжам попал Никита Исаев.«Никита занимается совсем недавно, около года и уже достиг таких успехов. Это первые соревнования Никиты такого уровня. Месяц назад он участвовал в «Стартах мечты на горнолыжном курорте «Солнечная долина» - региональных соревнованиях для детей с особенностями развития здоровья. У Никиты аутизм, но он очень одарен – он изучает испанский язык 7 лет. С удовольствием смотрит биатлон, футбол и хоккей, страстный болельщик хоккейного клуба Трактор, увлекается творчеством, в особенности хорошо рисует и очень любит путешествовать», рассказала руководитель программы «Лыжи мечты» на ГК «Солнечная долина» Анна Матюшко.Это не единственное высокое достижение команды. Глеб Тиунов будет представлять регион на третьей Всероссийской зимней спартакиаде инвалидов 2021 года в марте.«Глеб уже приступил к тренировкам. Он тренируется каждый день по два раза. Тренировки проводятся на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» совершенно бесплотно, также курорт выступит партнером команды на соревнованиях», – добавила Анна. Источник: ГК «Солнечная долина»На прошлой неделе в Казани состоялись отборочные соревнования на Всемирные зимние игры специальной олимпиады 2022 года. Южноуральские воспитанник реабилитационной программы «Лыжи мечты» будут в них участвовать. Всемирные зимние игры специальной олимпиадыодно из самых престижных спортивных мероприятий, направленных на создание по-настоящему инклюзивного мира для людей с особенностями интеллекта. Игры также обеспечивают важную платформу для работы специального олимпийского движения в области здравоохранения, образования и лидерства для спортсменов. В них примут участие 107 стран. В стартах участвовали дети с особенностями здоровья со всей страны. Челябинскую область представляли воспитанники реабилитационной программы «Лыжи мечты», обучающиеся по программе на ГК «Солнечная долина», под руководством тренера. По итогам трёх дней состязаний спортсмены собрали полный комплект медалей: одно золото, два серебра и две бронзы. В сборную России по горным лыжам попал Никита Исаев.«Никита занимается совсем недавно, около года и уже достиг таких успехов. Это первые соревнования Никиты такого уровня. Месяц назад он участвовал в «Стартах мечты на горнолыжном курорте «Солнечная долина» - региональных соревнованиях для детей с особенностями развития здоровья. У Никиты аутизм, но он очень одарен – он изучает испанский язык 7 лет. С удовольствием смотрит биатлон, футбол и хоккей, страстный болельщик хоккейного клуба Трактор, увлекается творчеством, в особенности хорошо рисует и очень любит путешествовать», рассказала руководитель программы «Лыжи мечты» на ГК «Солнечная долина»Это не единственное высокое достижение команды. Глеб Тиунов будет представлять регион на третьей Всероссийской зимней спартакиаде инвалидов 2021 года в марте.«Глеб уже приступил к тренировкам. Он тренируется каждый день по два раза. Тренировки проводятся на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» совершенно бесплотно, также курорт выступит партнером команды на соревнованиях», – добавила Анна. AzAzA 2021-02-10YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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