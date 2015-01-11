«Бессмертный полк» запустил новую акцию к 23 февраля

Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» запустило новую акцию ко Дню защитника Отечестве – все желающие могут опубликовать в интернете свои видеорассказы о героях.

Ролики с рассказами о героях Великой Отечественной войны уже появились на страницах региональных руководителей и активистов «Бессмертного полка России».

«Приглашаем присоединиться к этой инициативе и вместе показать, что память героев, защитивших мир во время Великой Отечественной войны, свято чтится в каждой семье, и мы не позволим осквернить ее», – призвали в пресс-службе движения.

Все желающие могут разместить истории своих героев с хэштегами #ПомнимСвоихГероев и #ЗащитимВетеранов.

Так, рассказ о погибшем на войне прадеде Алексее Баталове разместил член регионального штаба «Бессмертного полка» в Челябинской области Сергей Восковщук.

«Мы должны с вами не только помнить, но и защищать наших героев – это наш с вами долг», –отметил он в ролике.

Праздник официально установлен приказом Революционного военного совета как День Красной Армии и Флота в 1923 году. В первоначальной формулировке федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 года праздник именовался День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 года) – День защитников Отечества. 18 января 2006 года Госдума приняла поправку к закону. Упоминание о победе над кайзеровскими войсками было исключено как «не соответствующее историческим фактам». Из названия праздника также исключили множественное число - он стал Днем защитника Отечества.

https://dostup1.ru/society/Bessmertnyy-polk-zapustil-novuyu-aktsiyu-k-23-fevralya_134128.html