О ситуации по COVID-19 на 11.02.2021 в Озёрском городском округе

Межрегиональное управление №71 информирует, что по состоянию на 16ч 00 мин 11.02.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 4981 случаев заболевания COVID-19.

За весь период наблюдения выздоровели 4451 человек.

С начала периода наблюдения по данным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России умерло 75 пациентов с подтвержденным COVID-19.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19. Применяется комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V).

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России:

Сотрудники организаций и предприятий всех форм собственности, желающие поставить вакцину от коронавируса, могут подать заявку работодателю, который сформирует списки и направит их в городскую поликлинику.

Сотрудники ФГУП «ПО «Маяк» подают заявку руководителям подразделений. Все здравпункты ФГУП ПО «Маяк» прививают работников на местах.

Неработающие пенсионеры о своем желании пройти вакцинацию могут сообщить через управление соцзащиты администрации по телефону «горячей линии» кол-центра 5-56-45.

Желающие поставить вакцину жители Озерского городского округа могут выбрать один из вариантов записи:

обратиться к администратору, который находится на первом этаже Городской поликлиники №1 и оставить заявку.

записаться по телефону 4-40-90 Городской поликлиники №1.

записаться на сайте Клинической больницы № 71 в разделе вакцинация, поликлиника № 1. Кроме того, жители Озерска, не являющиеся работниками ПО «Маяк», могут записаться на вакцинацию в заводскую поликлинику в разделе вакцинация, поликлиника №3

Пресс-служба Межрегионального управления №71 ФМБА России

https://mru71.fmba.gov.ru/press-tsentr/detail/?ELEMENT_ID=42221