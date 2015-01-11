Синоптики скорректировали данные по оттепели на Южном Урале

Синоптики дали прогноз на ближайшие несколько дней – оказалось, что обещанная оттепель на Южном Урале продлится всего два дня и будет немного прохладнее, чем ожидалось.

По данным Челябинского гидрометцентра, еще в ночь на субботу, 13 февраля, в Челябинской области будет от –6 на крайнем западе до –21 на севере, а уже днем воздух прогреется до +4, хотя еще пару дней назад синоптики прогнозировали на 1 градус теплее.

Ночью 14 февраля температура в регионе будет колебаться в пределах от –3 до –8, а днем она поднимется до отметки +3 градуса. При этом ожидается усиление ветра при порывах до 11 м/с в субботу, и до 16 м/с – в воскресенье, что соответствует 6 баллам из 12.

Кроме того, местами прогнозируется мокрый снег.

А уже в начале следующей недели в регионе вновь похолодает. Днем в понедельник ожидается от –7 до –12. При этом сохранится порывистый ветер и небольшой снег.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-skorrektirovali-dannye-po-ottepeli-na-Yuzhnom-Urale_134195.html