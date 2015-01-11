За год в Челябинской области упал уровень жизни

В 2020 году уровень жизни в Челябинской области оказался ниже, чем в 2019.

В рейтинге регионов России по уровню жизни Южный Урал занял 25 место из 85, набрав 51,23 балла (Москва – 82,16). В 2019 году Челябинская область занимала 24 место.

Соседняя Свердловская область находится на 10 пунктов выше – 15 место в рейтинге (56,59 баллов), Тюменская область – 14 место (56,78 баллов), Курганская область оказалась в самом конце списка на 79 месте (30,45 баллов).

Москва, Санкт-Петербург и Московская область, как и в прошлые годы, заняли лидирующие позиции.

https://dostup1.ru/society/Za-god-v-Chelyabinskoy-oblasti-upal-uroven-zhizni_134221.html