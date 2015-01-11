Инклюзивный клуб «Наше место» создал уникальную медиатеку видеоуроков для молодежи с инвалидностью

Двести участников, пять клипов, более 230 уникальных видеоуроков по творческим направлениям – таковы результаты работы онлайн-проекта «Твори в пространстве равных!», который стартовал в прошлом году в разгар пандемии коронавируса.Участники проекта, который реализуется челябинским инклюзивным клубом «Наше место», занимаются танцами, вокалом, рисованием, пробуют себя в театральном искусстве и изучают русский жестовый язык под руководством опытных наставников. А также проходят интересный путь личностной трансформации в одном из популярных направлений – «Перезагрузка», сообщает пресс-служба клуба «Наше место».Многие ребята выбирают сразу несколько творческих сфер, ведь это отличная возможность научиться новому в любое удобное время не выходя из дома. Сейчас начался прием заявок в третий, заключительный, этап проекта. И, например, Ирина Брославец
из Краснодарского края, как и многие другие участники, подала заявку сразу на несколько направлений.«От проекта в целом я ожидаю новых знакомств, общения, новых знаний, а также моря впечатлений и позитива! Я хоть и знаю русский жестовый язык (у девушки нарушение слуха – клуб «Наше место»), мне все же интересно было бы поучаствовать в этом направлении, так как всегда можно узнать что-то новое», - говорит Ирина Брославец.В завершение каждого этапа участники направления под руководством педагога готовят интересное творческое видео. В предыдущем этапе было снято пять клипов, где поддержать участников вызвались профессиональные актеры, певцы и танцоры. Оказалось, что даже опытных наставников есть чем удивить. «Эта выносливость и желание творить меня очень поразило. Я восхищен ребятами! Мне всегда интересно работать с непрофессиональными актерами, ведь они не играют, а будто живут в своих ролях», — поделился своими эмоциями на сьемках клипа преподаватель театрального направления Алексей Согрин
.На заключительном этапе проекта его участники снова будут создавать творческие видеоработы в различных жанрах. А в июне пройдет большой онлайн-концерт, который продемонстрирует, каких творческих успехов добились молодые люди с инвалидностью и их здоровые сверстники.
Источник: клуб «Наше место»