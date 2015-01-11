Авария на Аргаяшской ТЭЦ: в городе ограничено теплоснабжение

Чем ситуация грозит жителям и что предпринимают власти – в комментарии первого заместителя главы округа Ивана Сбитнева:
- Насколько нам известно, авария на коллекторе случилась в выходные дни. Чтобы устранить свищ, на АТЭЦ пришлось полностью остановить два из трех бойлеров, которые обеспечивают теплоснабжение Озерска, и это в свою очередь, повлекло за собой снижение объемов поставляемого в город ресурса в два раза. Как следствие, мы ожидаем серьезное снижение температуры теплоносителя в жилых домах, зданиях и сооружениях города.
Авария не коснется жителей поселка Метлино, где есть своя котельная, и поселка Новогорный, на который работает отдельный бойлер на теплоцентрали.
Выполнить восстановительные работы Аргаяшская ТЭЦ планирует до 19:00 часов сегодняшнего дня, может быть и раньше (руководство теплоцентрали обещает приложить максимум усилий для оперативного решения проблемы). Но, по нашей оценке, ситуация складывается серьезная и напряженная: даже после включения двух выведенных из технического оборота бойлеров потребуется еще 6-8 часов. К сожалению, в таких условиях пиковая котельная ПО «Маяк» не в состоянии компенсировать столь серьезную потерю температуры теплоносителя.
На время ремонта трубопровода администрация Озерского городского округа приняла решение о максимальной загрузке модульной газовой котельной в медгородке, к ней будет подключена часть жилого фонда, расположенного рядом с котельной. Социальным учреждениям, в том числе садикам и школам, дано задание контролировать температурный режим и в случае необходимости подключать обогревательные приборы. Стоит отметить, администрацию округа настораживает регулярность аварийных ситуаций, происходящих на Аргаяшской ТЭЦ в последнее время.
В течение суток мы будем оперативно информировать население о развитии ситуации.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа