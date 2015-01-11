Южноуральцы могут отправиться в путешествие по Science-сити

Челябинск уже в третий раз претендует на право проведения Всероссийского фестиваля идей и технологий Rukami. В рамках конкурсного отбора Региональный центр технического творчества проводит демодень. На мини-фестиваль приглашаются все, кто увлечен технологиями, изобретательством, техническим творчеством и просто хочет ярко и интересно провести время.18 февраля 2021 года в Челябинске пройдет демодень фестиваля идей и технологий Rukami Кружкового движения НТИ. В виртуальное путешествие по Science-сити приглашаются все желающие. Чем больше зрителей – тем больше шансов на проведение Всероссийского фестиваля в столице Южного Урала.«Прогулка по Science-сити» — это возможность погрузиться в фантастическую вселенную, где зарождаются необычные идеи и смелые технические решения. Где каждый участник получит шанс увидеть яркое шоу, понаблюдать за процессом создания научных объектов и даже поупражняться в их постройке своими руками.«Фестиваль идей и технологий Rukami — один из ключевых проектов Кружкового движения НТИ. Два года подряд Челябинск становился одной из пятнадцати площадок для проведения мероприятия. Гости фестиваля совершали удивительные путешествия во времени, знакомились с уникальными мейкерскими разработками, приобщались к новым технологиям и открытиям. В этом году, мы уверены, будет еще интересней. И фестиваль привлечет в инженерно-техническое творчество и Кружковое движение еще больше талантливых и неравнодушных детей и подростков»,— отмечают организаторы.В рамках демодня челябинцев ожидает масштабное виртуальное путешествие по Science-сити. По дороге гости фестиваля посетят четыре техноквартала — IT-сити, Робо-сити, Медиа-сити и Арт-сити, в каждом из которых увидят смелые проекты мейкеров-изобретателей. Как за 20 минут научить робота танцевать? Можно ли получить энергию из фруктов? Как создать квиз при помощи сайта-конструктора? Можно ли стать блогером за полчаса? Как сделать слайм своими руками? А также зрелищные мастер-классы и презентации, технологичные проекты и решения, онлайн-трансляции и спичи, конкурсы, розыгрыши, призы. И все это совершенно бесплатно!«Главными героями фестиваля идей и технологий станут мейкеры — люди с неординарным мышлением, изобретатели, которые умеют воплощать в жизнь идеи своими руками. Фестиваль позволит не просто увидеть технологии будущего, а вдохновиться ими и попробовать самому изобрести нечто технологичное и фантастическое», — комментирует Владислав Халамов, руководитель Регионального центра технического творчества.Чтобы стать участником фестиваля, необходимо зарегистрироваться по ссылке https://lk.rukamifest.com/events/1802/sign-up и подключиться к фестивалю по ссылке https://youtu.be/1euAhlM3dhM 18 февраля ровно в 12.00 по местному времени!СправкаRukami — это некоммерческий проект, инициированный АО «РВК» и реализуемый Фондом поддержки проектов НТИ. Проект утвержден Советом при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России в 2018 году как ключевой проект по реализации дорожной карты Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Проект направлен на привлечение внимания молодежи и широкой аудитории к техническому творчеству, мейкерству, созданию собственных проектов в кружках. Rukami включает в себя серию региональных мероприятий, демонстрирующих проекты технического творчества, лучшие из которых участники представляют в Москве. Ключевое событие проекта — Международный фестиваль Rukami — собирает технологических энтузиастов из России и зарубежных стран, объединяет лучшие практики и форматы. В рамках проекта проводится образовательно-нетворкинговая программа для руководителей кружков, которая позволяет им не только привлекать новую аудиторию, но и удерживать ее, формируя устойчивое сообщество. Кружковое движение — это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение». Задачи НТИ интегрированы в Национальный проект «Наука».