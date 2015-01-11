2021-02-16YEKT06:00:00 | Губерния В Челябинске отметили 115-летие со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля Источник: пресс-служба Конгресса татар Челябинской области









В Челябинске накануне состоялось собрание общественности с торжественной церемонией возложения цветов, посвященное 115-летию со дня рождения Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии, советского татарского поэта Мусы Джалиля. Организатором события выступил Конгресс татар Челябинской области.У памятника поэту-герою на улице Тимирязева собрались представители Конгресса татар Челябинской области, областных и городских властей, общественных организаций, деятели культуры, руководители образовательных учреждений, ветераны, педагоги и учащиеся двух челябинских школ - средней школы №81 имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля и школы №6 имени Зои Космодемьянской.На время церемонии кадеты шестой школы встали в почетный караул. Прозвучали стихи Мусы Джалилия: их прочитали на русском, татарском и чувашском языках победители конкурса «Джалиловские чтения 2020» Ильназ Гибадуллин, Ангелина Кудряшова, Мансур Мухамедчин, Илюза Байгутлина и руководитель Челябинской городской чувашской национально-культурной автономии Артемий Тельцов.Участники встречи говорили о жизни, творчестве и подвиге поэта-патриота, который стал ярким примером для поколений наших соотечественников.«Мы с гордостью и благодарностью вспоминаем о Мусе Джалиле, о его поэзии и его подвиге, который он совершил во имя мира и благополучия многих поколений, в том числе и нас с вами. Имя Мусы Джалиля навсегда вписано в историю мировой культуры!» – отметила депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель Конгресса татар Лена Колесникова.«Ничто не сломило в Мусе Джалиле дух патриота, дух героя, дух поэта, ведь даже в плену он продолжал творить - писать свои стихи. Вечная слава поэту, великому герою!» – сказал заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.«Подвиг Мусы Джалиля останется в веках. Сражаться, бороться можно даже в тех условиях, когда это кажется невозможным», – считает начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.«Наш татарский поэт Муса Джалиль отдал за нас, ныне живущих, жизнь. Собственной кровью он написал свои удивительные вдохновенные стихи, которые чудом сохранились и вошли в сборник «Моабитская тетрадь», – поделилась своим мнением певица Альфия Хафизова.Гвардии подполковник запаса, руководитель структурного подразделения кадетских классов школы №6 Валерий Корнияшик отметил, что, «читая поэзию Мусы Джалиля, понимаешь, как он жил. Наше молодое поколение воспитывается на подвигах героев тех времен».В завершение церемонии присутствующие возложили цветы к памятнику Мусе Джалилю и сделали фото на память. По материалам пресс-службы Конгресса татар Челябинской области. Источник: пресс-служба Конгресса татар Челябинской областиВ Челябинске накануне состоялось собрание общественности с торжественной церемонией возложения цветов, посвященное 115-летию со дня рождения Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии, советского татарского поэта Мусы Джалиля. Организатором события выступил Конгресс татар Челябинской области.У памятника поэту-герою на улице Тимирязева собрались представители Конгресса татар Челябинской области, областных и городских властей, общественных организаций, деятели культуры, руководители образовательных учреждений, ветераны, педагоги и учащиеся двух челябинских школ - средней школы №81 имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля и школы №6 имени Зои Космодемьянской.На время церемонии кадеты шестой школы встали в почетный караул. Прозвучали стихи Мусы Джалилия: их прочитали на русском, татарском и чувашском языках победители конкурса «Джалиловские чтения 2020»и руководитель Челябинской городской чувашской национально-культурной автономии.Участники встречи говорили о жизни, творчестве и подвиге поэта-патриота, который стал ярким примером для поколений наших соотечественников.«Мы с гордостью и благодарностью вспоминаем о Мусе Джалиле, о его поэзии и его подвиге, который он совершил во имя мира и благополучия многих поколений, в том числе и нас с вами. Имя Мусы Джалиля навсегда вписано в историю мировой культуры!» – отметила депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель Конгресса татар.«Ничто не сломило в Мусе Джалиле дух патриота, дух героя, дух поэта, ведь даже в плену он продолжал творить - писать свои стихи. Вечная слава поэту, великому герою!» – сказал заместитель главы Челябинска по социальному развитию.«Подвиг Мусы Джалиля останется в веках. Сражаться, бороться можно даже в тех условиях, когда это кажется невозможным», – считает начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.«Наш татарский поэт Муса Джалиль отдал за нас, ныне живущих, жизнь. Собственной кровью он написал свои удивительные вдохновенные стихи, которые чудом сохранились и вошли в сборник «Моабитская тетрадь», – поделилась своим мнением певица.Гвардии подполковник запаса, руководитель структурного подразделения кадетских классов школы №6отметил, что, «читая поэзию Мусы Джалиля, понимаешь, как он жил. Наше молодое поколение воспитывается на подвигах героев тех времен».В завершение церемонии присутствующие возложили цветы к памятнику Мусе Джалилю и сделали фото на память. По материалам пресс-службы Конгресса татар Челябинской области. AzAzA 2021-02-16YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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