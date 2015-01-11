В Магнитогорске стартовал юбилейный конкурс «IT-отражение»

В Магнитогорске объявлен XX Региональный конкурс по информационным технологиям для школьников «IT-отражение». Конкурс проводится по инициативе АНО ДПО «Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» в рамках программы «Одаренные дети Магнитки», сообщает пресс-служба ММК. Участниками ежегодного мероприятия станут учащиеся общеобразовательных школ, профессиональных училищ, лицеев и колледжей в возрасте от 8 до 17 лет. Особенностью нынешнего конкурса является то, что он пройдет полностью в дистанционном формате.Цель конкурса – выявление и поддержка учащихся, проявляющих способности и знания в области информационных технологий, умение их применять в различных областях деятельности; популяризация и пропаганда цифровых технологий. Конкурс позволит ученикам продемонстрировать все свои достижения в области информационных и цифровых технологий, получить признание и оценку собственных способностей и умений со стороны специалистов и сверстников.Состязания проводятся по пяти номинациям и двум возрастным группам: младшая – от 8 до 13 лет; старшая – от 14 до 17 лет. В числе номинаций «IT-отражения» - «Я – программист», «Я – разработчик мобильных приложений», «Я – 3Dмоделлер», «Я – дизайнер» и «Я – робототехник». Участие в конкурсе индивидуальное, групповое участие не допускается.С 15 по 19 марта будет проходить отборочный тур, во время которого состоится экспертиза заявленных на конкурс работ и определение участников так называемых очных туров, которые будут проходить с 22 по 30 марта в дистанционном формате посредством видеоконференцсвязи (Zoom).Затем конкурсная комиссия оценит работы и определит победителей. Закрытие конкурса запланировано на 2 апреля. Тогда же состоится церемония и награждения победителей и призеров конкурса в каждой номинации каждой возрастной группы.Призеры получат дипломы и ценные призы – комплекты для ПК (клавиатура и мышь) за третье место, веб-камеру за второе, победителю же достанется Bluetooth стереогарнитура. Кроме того, занявшие первые места в своей номинации, будут награждены грантом на обучение на курсах в дистанционном формате в АНО ДПО «КЦПК «Персонал» в течение 2021 года, а победители старшей возрастной группы, помимо этого, получат рекомендацию для участия в отборочном туре программы Виктора Рашникова «Одаренные дети Магнитки».Организаторами смотра юных компьютерных талантов выступают ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» и управление образования Магнитогорска. Финансирование конкурса осуществляется благотворительным фондом «Металлург».