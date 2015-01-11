В Магнитогорске стартовал юбилейный конкурс «IT-отражение»

Космические спутники связи первыми чувствуют приближение весны. Земля, сделав оборот вокруг Солнца, поворачивается к светилу северным полушарием. По информации РТРС, в такое время наступает весенняя солнечная интерференция — моменты, когда Солнце оказывается ровно позади спутников связи. Солнце — мощный источник не только видимого света, но и радиоволн. «Солнечное вещание» на одной линии со спутником связи и принимающей земной станцией может перебить телесигнал. Суть явления проще всего представить через аналогию: если позади свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приемной станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки». Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. Но в такое время нельзя исключать периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад на пиксели, полное пропадание. Длится это недолго, от нескольких секунд до 10 минут. Время начала и окончания интерференции в Челябинской области — с 22 февраля по 8 марта ежедневно, в период времени с 11:37 до 12:23, продолжительностью до 17 минут, время московское. График возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя. В мобильном приложении «Телегид» график можно найти во вкладке «Вещание».«Телегид» — многофункциональный виртуальный проводник в телевизионном эфире: программа передач 20 обязательных общедоступных телеканалов с дополнительной информацией о каждой передаче, органайзер телезрителя и руководство по настройке телевизора и антенны на прием цифрового эфирного телевидения. Приложение бесплатно для пользователей, скачать его можно в App Store или Play Market. Подробнее
Это новая форма прямого участия населения в местном самоуправлении. На основании инициатив граждан определенная часть средств местного бюджета будет направлена на решение вопросов местного значения. Подробнее
В Магнитогорске объявлен XX Региональный конкурс по информационным технологиям для школьников «IT-отражение». Конкурс проводится по инициативе АНО ДПО «Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» в рамках программы «Одаренные дети Магнитки», сообщает пресс-служба ММК. Участниками ежегодного мероприятия станут учащиеся общеобразовательных школ, профессиональных училищ, лицеев и колледжей в возрасте от 8 до 17 лет. Особенностью нынешнего конкурса является то, что он пройдет полностью в дистанционном формате.Цель конкурса – выявление и поддержка учащихся, проявляющих способности и знания в области информационных технологий, умение их применять в различных областях деятельности; популяризация и пропаганда цифровых технологий. Конкурс позволит ученикам продемонстрировать все свои достижения в области информационных и цифровых технологий, получить признание и оценку собственных способностей и умений со стороны специалистов и сверстников.Состязания проводятся по пяти номинациям и двум возрастным группам: младшая – от 8 до 13 лет; старшая – от 14 до 17 лет. В числе номинаций «IT-отражения» - «Я – программист», «Я – разработчик мобильных приложений», «Я – 3Dмоделлер», «Я – дизайнер» и «Я – робототехник». Участие в конкурсе индивидуальное, групповое участие не допускается.С 15 по 19 марта будет проходить отборочный тур, во время которого состоится экспертиза заявленных на конкурс работ и определение участников так называемых очных туров, которые будут проходить с 22 по 30 марта в дистанционном формате посредством видеоконференцсвязи (Zoom).Затем конкурсная комиссия оценит работы и определит победителей. Закрытие конкурса запланировано на 2 апреля. Тогда же состоится церемония и награждения победителей и призеров конкурса в каждой номинации каждой возрастной группы.Призеры получат дипломы и ценные призы – комплекты для ПК (клавиатура и мышь) за третье место, веб-камеру за второе, победителю же достанется Bluetooth стереогарнитура. Кроме того, занявшие первые места в своей номинации, будут награждены грантом на обучение на курсах в дистанционном формате в АНО ДПО «КЦПК «Персонал» в течение 2021 года, а победители старшей возрастной группы, помимо этого, получат рекомендацию для участия в отборочном туре программы Виктора Рашникова «Одаренные дети Магнитки».Организаторами смотра юных компьютерных талантов выступают ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» и управление образования Магнитогорска. Финансирование конкурса осуществляется благотворительным фондом «Металлург».