2021-02-16YEKT09:00:00 | Губерния Мекка сноурайдеров: в село Бедярыш съезжаются любители активного отдыха со всей России Источник: АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области»









Во всех избах села Бедярыш Катав-Ивановского района двери открываются вовнутрь: здесь не редкость такие снегопады, что дом заметает по крышу. Трехметровые сугробы, горы, чистейший воздух, нетронутая тайга – причины, по которым сюда приезжают любители кататься на снегоходах и сноубайках со всей страны. В минувшие выходные в Бедярыше состоялся тест-драйв современной техники, в котором приняли участие журналисты и туроператоры Челябинской области.Бедярышское сельское поселение состоит из двух маленьких деревень – Бедярыш и Лемеза. Здесь проживает всего около 200 человек. Традиционно местные жители занимались заготовкой древесины, жгли березовый уголь, изготавливали пихтовое масло.«Вообще сложилась парадоксальная ситуация, что Бедярыш широко известен за пределами Челябинской области, но южноуральские туроператоры об этом месте практически ничего не знают, – отмечает замдиректора по развитию туризма Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова. – Мы организовали информационный тур специально, чтобы ознакомить турбизнес с этой точкой и в перспективе получить новый турпродукт: возможно, это будут экстремальные туры с заброской в тайгу или программы сельского туризма для информационного «детокса». Интерес у туроператоров определенно есть».Старинная пихтоварка на окраине села работает до сих пор: весной и летом в большой чан складывают пихтовую лапку, которая томится на водяной бане. Пихтовое масло испаряется вместе с паром, а потом конденсат стекает по трубам. Пихтоварка может стать интересным экскурсионным объектом, знакомя туристов с почти забытым ремеслом.В Бедярыше действуют три базы отдыха – «Метелица», «Бедярыш Resort» и «Лемеза-сити». Все они работают с определенной категорией туристов – сноурайдерами.Здесь можно не только разместиться на ночлег, но и оставить свой снегоход на хранение, отремонтировать, обучиться новым трюкам в снегоходной школе. Бедярыш хорошо знают компании-производители мототехники – Yamaha, Polaris, Ski-doo и другие. Они проводят здесь презентации новых моделей, слеты дилеров, фотосессии, блогер-туры.Летом базы организуют экстрим-туры на квадроциклах по окрестным достопримечательностям – на Сухие горы, водопад Атыш, к Серпиевскому пещерному граду.«Сегодня мы пригласили наших клиентов и друзей ознакомиться со новыми моделями снегоходов и сноубайков, экипировки, – рассказывает представитель компании Extreme Club Елена Нарделли. – Бедярыш привлекает сноурайдеров не только глубиной сугробов. Здесь так же, как на Кавказе, на Камчатке, горная местность, но при этом нет риска попасть в лавину». Источник: АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области»Во всех избах села Бедярыш Катав-Ивановского района двери открываются вовнутрь: здесь не редкость такие снегопады, что дом заметает по крышу. Трехметровые сугробы, горы, чистейший воздух, нетронутая тайга – причины, по которым сюда приезжают любители кататься на снегоходах и сноубайках со всей страны. В минувшие выходные в Бедярыше состоялся тест-драйв современной техники, в котором приняли участие журналисты и туроператоры Челябинской области.Бедярышское сельское поселение состоит из двух маленьких деревень – Бедярыш и Лемеза. Здесь проживает всего около 200 человек. Традиционно местные жители занимались заготовкой древесины, жгли березовый уголь, изготавливали пихтовое масло.«Вообще сложилась парадоксальная ситуация, что Бедярыш широко известен за пределами Челябинской области, но южноуральские туроператоры об этом месте практически ничего не знают, – отмечает замдиректора по развитию туризма Агентства международного сотрудничества Челябинской области. – Мы организовали информационный тур специально, чтобы ознакомить турбизнес с этой точкой и в перспективе получить новый турпродукт: возможно, это будут экстремальные туры с заброской в тайгу или программы сельского туризма для информационного «детокса». Интерес у туроператоров определенно есть».Старинная пихтоварка на окраине села работает до сих пор: весной и летом в большой чан складывают пихтовую лапку, которая томится на водяной бане. Пихтовое масло испаряется вместе с паром, а потом конденсат стекает по трубам. Пихтоварка может стать интересным экскурсионным объектом, знакомя туристов с почти забытым ремеслом.В Бедярыше действуют три базы отдыха – «Метелица», «Бедярыш Resort» и «Лемеза-сити». Все они работают с определенной категорией туристов – сноурайдерами.Здесь можно не только разместиться на ночлег, но и оставить свой снегоход на хранение, отремонтировать, обучиться новым трюкам в снегоходной школе. Бедярыш хорошо знают компании-производители мототехники – Yamaha, Polaris, Ski-doo и другие. Они проводят здесь презентации новых моделей, слеты дилеров, фотосессии, блогер-туры.Летом базы организуют экстрим-туры на квадроциклах по окрестным достопримечательностям – на Сухие горы, водопад Атыш, к Серпиевскому пещерному граду.«Сегодня мы пригласили наших клиентов и друзей ознакомиться со новыми моделями снегоходов и сноубайков, экипировки, – рассказывает представитель компании Extreme Club– Бедярыш привлекает сноурайдеров не только глубиной сугробов. Здесь так же, как на Кавказе, на Камчатке, горная местность, но при этом нет риска попасть в лавину». AzAzA 2021-02-16YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Здесь больше не будет «Васи»: в Златоусте проведут экосубботник

Прогулки на лошадях в Крыму: активный отдых с уникальной программой

Челябинские туроператоры перестали продавать туры с перелетом авиакомпанией ...

Челябинцев могут не пустить в Турцию из-за новых требований к паспортам

Туры по Уралу {comments_news}