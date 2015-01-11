В Златоусте началась работа над созданием нового парка

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала об эпидситуации в регионе в рамках традиционной пресс-конференции.

Всего в Челябинскую область поступило 89 тыс. 92 дозы вакцины от COVID-19. Вакцинировано 57 646 человек, последнюю партию регион получил в воскресенье, 14 февраля. Из групп риска вакцину поставили 25 160 южноуральцев, из них лица старше 60 лет – 15,5 тыс., почти 10 тыс. – лица с хроническими заболеваниями.«Стабильно работает портал «Госулуги», там можно записаться на вакцинацию, количество свободных слотов превышает 20 тысяч. Мы рекомендуем использовать портал для записи на вакцинацию – это удобно по времени и выбору медорганизации. У нас 60 вакцинальных пунктов, они располагаются в районных и городских больницах, а также в поликлиниках Челябинска», – рассказала Ирина Гехт.За прошедшую неделю в области зарегистрировано 27 407 случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 3%. Рост заболеваемости отмечен среди детей до 7 лет. Снижение отмечено среди школьников 7-14 лет на 3%, подростков и взрослого населения на 1%.Уровень заболеваемости по ОРВИ ниже эпидпорога на 16%, еще две недели назад этот показатель составлял 4%. Среди взрослого населения эпидпорог превышен на 9%, у школьников заболеваемость ниже порога на 25%. Среди детей 3-6 лет – на 33%, детей до 2 лет – на 30%.«С начала сезона случаев гриппа у нас в области не зарегистрировано. Что касается внебольничных пневмоний, в регионе на прошлой неделе зафиксировано 567 случаев, это ниже уровня прошлого года на 10%, если мы сравниваем с февралем прошлого года, и ниже среднегодовых показателей на 7%», – подчеркнула Ирина Гехт. Подробнее