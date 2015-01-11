В Златоусте началась работа над созданием нового парка

В Златоусте появится новый парк. Современное общественное пространство создадут на берегу водоема рядом с ТРК «Тарелка». По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера проект предстоит реализовать депутату Государственной Думы Олегу Колесникову и администрации Златоустовского городского округа, сообщает пресс-служба мэрии.Презентация проекта прошла в администрации Златоуста. Строительство будет вестись в две очереди. У ТРК «Тарелка» появится зона отдыха, которая не только органично впишется в природный ландшафт, но и позволит благоустроить всю прибрежную территорию. При этом парк будет доступен в любое время года.Новые зеленые насаждения, игровые, детские, спортивные площадки, беговые, прогулочные и велосипедные дорожки, сцена для проведения массовых мероприятий, благоустроенный пляж, станция для занятий водными видами спорта – проектировщики учли все возможные потребности горожан разных поколений.«На сегодняшний день водоем и торговый комплекс «Тарелка» являются местом притяжения не только жителей Златоуста. Сюда приезжают со всего горнозаводского края. Замечательно, что появился такой проект, который поддержан губернатором Челябинской области. Все, что касается нашего содействия, в рамках своих полномочий мы готовы оказать. Будем работать совместно ради того, чтобы в Златоусте появился новый современный парк», - отметил глава города Максим Пекарский.В свою очередь Олег Колесников подчеркнул, что значительная часть проекта будет реализована уже в этом году.«Подобного парка нет ни в одном городе Челябинской области. Очень рад, что он появится именно в Златоусте. Уверен, что он понравится и молодежи, и людям пожилого возраста, и органично впишется в общую концепцию развития туристического потенциала региона», - отметил депутат Госдумы.
Источник: пресс-служба администрации Златоуста