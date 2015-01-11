24 февраля будет проводиться плановая проверка сирен города

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2021-02-18YEKT15:55:00
| Новости » Объявления
alebedeva
2021-02-18YEKT15:55:00
Уважаемые жители округа!
24 февраля 2021 года будет проводиться плановая проверка сирен города методом единичного кратковременного запуска, с передачей речевых сообщений по радиосети производственного вещания.
Информация цеха связи ФГУП «ПО «Маяк».
Ключевые теги: проверка сирен, Озерск, объявление.
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