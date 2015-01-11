ЮУрГУ вошел в топ лучших российских вузов по организации работы студотрядов

Южно-Уральский государственный университет занял второе место в конкурсе среди образовательных организаций высшего образования на лучшую практику организации деятельности студенческих отрядов в системе образования.Рейтинг составлен по итогам деятельности за 2020 год. Документы на участие подали более сотни штабов вузов со всей страны. Учитывались следующие факторы: количество членов МООО «РСО», работа бойцов на всероссийских трудовых проектах, наличие нормативных документов, освещение деятельности штаба на сайте вуза, наличие инфраструктуры — помещения и оборудования, работа бойцов по профориентации и ремонту объектов, участие в окружных и региональных мероприятиях, направленных на развитие движения.«Нам очень приятно, что работа вуза получила такую высокую оценку. И, честно говоря, мы даже не знаем, что приятнее: быть вторыми в стране или первыми среди организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации», – отметил проректор по внеучебной работе и молодежной политике ЮУрГУ Вячеслав Бурматов.Конкурс впервые прошел в 2019 году. Напомним, что по итогам 2019 года Челябинское региональное отделение МООО «РСО» стало лучшими в России. Ежегодно студенческие отряды Челябинской области занимают призовые места во всероссийских трудовых проектах, творческих и других конкурсах.Оператором конкурса является Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды».