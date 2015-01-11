2021-02-18YEKT12:00:00 | Губерния Внедренный на ММК передовой опыт принес экономический эффект почти на миллиард рублей На Магнитогорском металлургическом комбинате подведены итоги проведенного в 2020 году общественного смотра внедрения в производство передового научно-технического, производственного и экономического опыта. Благодаря работе референтов и технических информаторов внедрены сотни технических новшеств с ожидаемым экономическим эффектом около миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ПАО «ММК».Такие смотры-конкурсы на ММК проводятся ежегодно. Они организуются с целью систематического изучения специалистами источников научно-технической информации, отбора из них новейших достижений науки и техники, передового опыта других предприятий и организаций с дальнейшим внедрением этих новшеств в производство.В нынешнем смотре приняли участие четыре совета референтов производств и 30 референтских групп, в которых работали 58 референтов и 52 технических информатора. Основное внимание в работе референтских групп уделялось решению первоочередных технических вопросов (проблемных тем) производственных структурных подразделений. Перечень из 67 проблемных тем был утвержден приказом «Об организации работы по научно-технической информации и пропаганде в 2020 году».Работниками научно-технической библиотеки (НТБ) комбината были проведены 15 «инженерных часов», посвященных проблемным темам, из которых 13 из-за противоэпидемических ограничений были подготовлены в электронном виде и отправлены специалистам для изучения. Под «инженерными часами» подразумевается комплексное информационно-техническое мероприятие с участием специалистов предприятия, где проводится обсуждение узкой темы производства, проблемы на основе изученных источников информации. Кроме того, НТБ подготовила 29 тематических просмотров литературы, организовано 93 выставки литературы, в том числе 11 - электронных.В 2020 году производственными структурными подразделениями решено 7 проблемных тем, в стадии решения и технической проработки находятся 55 тем, остальные перенесены на более поздний срок.По результатам совместной деятельности работников производственных структурных подразделений ПАО «ММК», группы по развитию научно-технического центра и НТБ технические информаторы изучили и передали референтам более трех тысяч источников информации. Референты изучили почти четыре тысячи источников. Рекомендовано к внедрению 548 мероприятий. Внедрено в производство 319 новшеств с ожидаемым экономическим эффектом 964,3 млн рублей.С целью заимствования передового опыта, а также участия в работе конгрессов, конференций, выставок в 2020 году были организованы 14 командировок с участием 21 специалиста компании. По их итогам были заимствованы для внедрения в производство 18 мероприятий, из которых 7 были направлены на решение проблемных тем.По итогам общественного смотра лучшей референтской группой ПАО «ММК» по первой группе цехов в 2020 году, как и годом ранее, стала референтская группа доменного цеха, референты которой заимствовали из источников НТИ и внедрили в производство четыре мероприятия с ожидаемым экономическим эффектом более 141 млн рублей. Вторые места заняли референтские группы Рудника и цеха РОФ горно-обогатительного производства (ожидаемый экономический эффект 76 и 72,9 млн рублей соответственно), третьи места присуждены референтским группам листопрокатных цехов №№ 4, 5 и 11.По второй группе цехов лучшей вновь была признана референтская группа кислородного цеха, референты которой заимствовали из источников НТИ и внедрили в производство 18 мероприятий с ожидаемым экономическим эффектом около 239 млн рублей. Второе место присуждено референтским группам ТЭЦ (6 новшеств с экономическим эффектом 108,9 млн рублей) и Центральной электротехнической лаборатории (20 мероприятий с ожидаемым экономическим эффектом 65 млн рублей). Третьи места заняли референтские группы ЦЭС, цеха водоснабжения и управления логистики.Активные участники общественного смотра внедрения в производство передового научно-технического, производственного и экономического опыта премированы. Звание «Лучший референт ПАО «ММК» присвоено 14 руководителям подразделений, 15 работников получили звание «Лучший технический информатор ПАО «ММК». AzAzA 2021-02-18YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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