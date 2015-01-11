В Челябинской области снят еще ряд ковидных ограничений

Так, разрешенное количество зрителей спортивных, зрелищных, публичных и массовых мероприятий увеличивается с 60% до 75%.

С сегодняшнего дня отменяется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания. Обязательное условие для организаторов – соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора.

При этом мера о необходимости соблюдения режима самоизоляции для граждан категории 65+ продлена с 22 февраля по 7 марта 2021 года.

Напомним, на утро 18 февраля в регионе подтверждено 49 тыс. 976 случаев заболевания COVID-19, победили болезнь 42 тыс. 176 пациентов, скончались 1 937. Продолжают лечение 5 807 человек.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-snyat-esche-ryad-kovidnyh-ogranicheniy_134358.html