В Челябинской области сняли ряд ковидных ограничений

Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиГубернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ковидных ограничений в регионе.Продлена мера о необходимости соблюдения режима самоизоляции для граждан категории «65+» - с 22 февраля по 7 марта 2021 года.Согласно распоряжению разрешенное количество присутствующих на спортивных, зрелищных, публичных и массовых мероприятиях увеличивается с 60% до 75%.С сегодняшнего дня отменяется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания.Обязательное условие для организаторов мероприятий – соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора.