Роструд напомнил о 3-дневной рабочей неделе в феврале

Роструд напомнил россиянам о шести- и трехдневной рабочих неделях в феврале – текущая завершится не в пятницу, 19-го, а в субботу, 20-го, которая, впрочем, как предпраздничная, будет короткой (рабочий день должен быть сокращен на час.

Нерабочую субботу, 20 февраля, перенесли на понедельник, 22-е, чтобы у россиян было три выходных подряд: с 21 по 23 февраля, то есть отдыхать будем с воскресенья по вторник.

Добавим, затем в 2021 году россиян ждут еще пять праздничных выходных: с 6 по 8 марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

https://dostup1.ru/society/Rostrud-napomnil-o-3-dnevnoy-rabochey-nedele-v-fevrale_134393.html