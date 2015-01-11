Озерчан ждет ультраполярное вторжение

В Челябинской области, как и во всем Уральском регионе, продолжает сохраняться аномально холодная погода – по ночам температура воздуха местами опускается до 30 градусов и ниже.

Вместе с тем, ночью 19 февраля активный циклон, поднявшийся от Арала, вызвал в Брединском, Карталинском районах Челябинской области сильные снегопады, метели при ветре до 15-18 м/с и при ухудшении видимости в снеге до 200 м. Вечером того же дня циклон отошел к Омску, осадки и метели ослабели и прекратились, уточнили в Уральском Гидрометцентре.

В ближайшие выходные среднесуточная температура воздуха в Челябинской области составит 16-20 градусов: в ночные часы столбики термометров будут опускаться до 30-ти и ниже, днем будет около 15-20 градусов мороза.

На предстоящей неделе синоптики ожидают ультраполярное вторжение, которое затронет практически весь Урал, обеспечив его жителям крепкие морозы практически до финала календарной зимы: температура воздуха на следующей неделе, 23-25 февраля: ночью – 27-32, на севере Свердловской области, Пермского края до –41, днем – 16-21 мороза, на севере региона до –26.

Добавим, мороз окрепнет не только во всем Уральском регионе, но и на значительной части Европейской территории России.

https://dostup1.ru/society/Uraltsev-zhdet-ultrapolyarnoe-vtorzhenie_134410.html