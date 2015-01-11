Студент из Озерска вошёл в число лучших выпускников Всероссийской форумной кампании 2020 года

15-16 февраля в мастерской управления «Сенеж» (г.Солнечногорск Московской области) проходил второй модуль образовательной программы для лучших выпускников Всероссийской форумной кампании 2020 года. В состав делегации от Челябинской области вошёл озерский студент ОТИ НИЯУ МИФИ Николай Елисеев.

Ключевой темой второго модуля образовательной программы было «Формирование инструментария решения узкопрофильных региональных задач». Участникам программы предстояло проработать и предложить решения конкретных задач и проблем, которые были сформулированы представителями региональной власти. Было предложено для проработки 34 региональных кейса (Кейс-метод (метод ситуационного анализа) – техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации).

Такой формат учит мыслить масштабно, анализировать процессы в рамках всей региональной или федеральной повестки, принимать соразмерные решения. От регионов были представлены кейсы в рамках четырёх тематических блоков – «Промышленность и цифровизация», «Наука, экология и медицина», «Спорт, туризм и урбанистика», «Государственное и муниципальное управление, экономика и молодёжная политика».

Кроме того, участники образовательной программы прошли обучение, в частности, по цифровизации и анализу больших данных.

– Мною был выбран кейс по решению проблемы вовлечённости молодёжи в молодёжные проекты, который входил в региональный кейс проблем Курганской области, – рассказывает об участии в образовательной программе Николай Елисеев. – В подготовке проекта участникам форума помогали специалисты с большим багажом знаний и опыта. Далее проект был представлен экспертам, которые дали ему свою оценку и рекомендации по построению прототипа и продвижения данного механизма.

Впереди большая работа: необходимо реализовать задуманное в Озёрском городском округе, а также представить внедрение успешной практики для соседнего региона – Курганской области. Мы начнём точечно с муниципалитета, с развития информационной вовлечённости молодёжи именно в те проекты и возможности, которые нам сейчас предоставлены. Имея опыт работы со студентами, понимая их потребности, можно среди молодёжи Озерска воплотить в жизнь ряд наработок, а в дальнейшем представить программу, как успешную практику для соседней с нами Курганской области, которая также заинтересована в решении этой задачи.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45970/