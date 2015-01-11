С лета этого года туристические полеты могут возобновиться, что вызовет всплеск новых мошенничеств, считает первый заместитель директора департамента информационной безопасности Центрального Банка Артем Сычев. В интервью радио Sputnik он заявил, что мошенничество с авиабилетами может стать топовым в 2021 году.

По словам Артема Сычева, россиянам, покупающим авиабилеты онлайн, нужно быть готовым к тому, что злоумышленники с целью завладеть банковскими данными будут продавать билеты на несуществующие рейсы или создавать поддельные сайты авиакомпаний.

«Рост (мошенничества — прим. ред.) зависит от популярности того или иного направления и времени его открытия. Это может случиться и летом, и осенью. Все будет зависеть от условий, которыми все это будет сопровождаться. Усиленная реклама одного из открытых направлений может привести к увеличению внимания злоумышленников к этому маршруту»,

— рассказал первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ.

Однако, по его словам, распознать мошенников будет несложно, поскольку они всегда действуют по одной схеме — создают у потребителя ощущение привлекательности услуг по минимальной стоимости. То есть, если на сайте будут предлагать билеты по явно низкой стоимости или продавать билеты на рейсы, существование которых на других сайтах не подтверждается, значит, против потребителей действуют мошенники.

Самое главное при покупке авиабилетов — не терять бдительность и проверять информацию на нескольких сайтах.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/moshennichestvo-s-aviabiletami-mozhet-stat-topovym-v-2021-godu/