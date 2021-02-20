"Лыжня России" в Озерске: не ради победы, а для души

Несмотря на довольно морозный день, на стадион «Труд» пришли озерчане разных возрастов. Перед стартом соревнований исполняющий обязанности начальника управления физкультуры и спорта администрации Сергей Степанов зачитал поздравительный адрес депутата Государственной Думы Владимира Бурматова, в котором прозвучали пожелания радости и заряда энергии от здорового образа жизни.
На спортивном празднике побывал глава округа Евгений Щербаков, он поприветствовал участников состязания. Встретив на финише 5-летнюю Анечку, которая впервые в жизни приняла участие в забеге и мужественно преодолела дистанцию наравне со всеми участницами, Евгений Щербаков пожелал ей дальнейших успехов.
- Каждый год все больше людей проявляет интерес к физкультуре и здоровому образу жизни. И сегодня, несмотря на ощутимо прохладную погоду, жители Озерска, Новогорного, Метлино не испугались холода и приняли участие в лыжной гонке. Вижу, у всех участников и болельщиков хорошее настроение. Нашим спортсменам желаю успехов, здоровья, счастья. Организаторам спортивного праздника «Лыжня России-2021» и волонтерам за помощь в организации — особая благодарность, - подчеркнул глава округа.
Позитивным настроением делились участники массового забега: 13-летний учащийся лицея № 39 Илья в первый раз встал на лыжи в пятилетнем возрасте, и каждый год приходит на «Лыжню России», не пропускает ни одного состязания.
Семья Тертычных, Андрей и Егор, решила в этом году решила впервые принять участие в спортивной акции:
- Наш любимый вид спорта — биатлон. Правда, обычно занимаемся мы им, сидя на диване и болея за российских спортсменов. В этом году купили лыжи и пришли участвовать не ради победы, а для души!
Участники, преодолевшие дистанцию, получили в подарок шапки с символикой состязания. Активную помощь в проведении спортивного мероприятия оказали волонтеры «СМИК» (ДТДиМ, руководитель Ольга Потеряева).
После забега девушек до 18 лет глава округа принял участие в церемонии награждения: вручил дипломы, медали и памятные призы юным спортсменкам, занявшим призовые места.
Призеры «Лыжни России-2021» в Озерске.
Девушки до 18 лет:
Сербина Полина - 1 место
Сербина Анастасия — 2 место
Степанова Александра — 3 место
Юноши до 18 лет:
Корпылев Степан — 1 место
Кудянов Андрей — 2 место
Кудинов Иван — 3 место
Женщины 55 лет и старше:
Китаева Светлана — 1 место
Летягина Гульниса — 2 место
Савельева Елена — 3 место
Мужчины 60 лет и старше
Бугаев Петр - 1 место
Байгужин Азив — 2 место
Устинов Виктор — 3 место
Женщины 18-54 года
Гордеева Ольга — 1 место
Безрукова Наталья — 2 место
Кудинова Александра — 3 место
Мужчины 18-59 лет
Кудинов Василий — 1 место
Арзамасцев Дмитрий — 2 место
Гордеев Павел — 3 место
Фото Александра Абросимова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа