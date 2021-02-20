» Строительство четырехполосной трассы Челябинск – Екатеринбург завершат в 2021 году

Губернатор Челябинской области и вице-премьер России обсудили расширение и ускорение темпов реконструкции дороги, соединяющей Челябинск и Екатеринбург.
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, прибывший в Челябинскую область с рабочим визитом, сообщил, что в 2021 году будут закончены работы на участке трассы М-5 между Челябинском и Екатеринбургом.
Ранее вице-премьер обещал выделить 770 млн рублей на строительство дороги вокруг магнитогорского парка «Притяжение».
https://dostup1.ru/society/Stroitelstvo-chetyrehpolosnoy-trassy-Chelyabinsk--Ekaterinburg-zavershat-v-2021-godu_134464.html