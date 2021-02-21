Синоптики назвали дату окончания морозов на Южном Урале

Синоптики прогнозируют холодный остаток календарной зимы и такое же начало весны – согласно среднесрочному прогнозу в Челябинской области потеплеет не ранее 27 февраля.

По данным портала прогноза погоды, дневные температуры в пределах от –20 до –23 продержатся до четверга, 25 февраля. В пятницу, 26-го, потеплеет до –17, а в субботу ожидается –7. Но уже к среде, 3 марта, вновь похолодает до –22, и это будет последнее понижение температуры в сезоне зима-весна.

В последующие дни ожидается постепенное повышение температуры, но все равно в пределах отрицательных величин. К 8 марта потеплеет до –8, а далее вплоть до 24 марта столбик термометра будет держаться на отметках от –4 до 0.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-nazvali-datu-okonchaniya-morozov-na-Yuzhnom-Urale_134469.html